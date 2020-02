Συνεχίζεται το θρίλερ με την πολύνεκρη επίθεση στην Ταϊλάνδη, όπως ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα στην πόλη Nakhon Ratchasima.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και σύμφωνα με αναφορές κρατά ομήρους, μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ανυποψίαστους πολίτες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε πως ο χαμηλόβαθμος αξιωματικός Jakraphanth Thomma επιτέθηκε αρχικά στον ανώτερό του, κλέβοντας ένα όπλο και πυρομαχικά από στρατιωτική βάση. Ιστοσελίδες της Ταϊλάνδης μεταδίδουν ότι ο στρατιώτης σκότωσε τον αξιωματικό και δύο ακόμη άτομα στο στρατόπεδο πριν να διαφύγει με ένα τζιπ.

Στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε έναν βουδιστικό ναό και λίγο αργότερα σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης, βορειοδυτικά της Μπαγκόγκ. Υλικό από κάμερες δείχνουν τον ύποπτο να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μπροστά από το εμπορικό κέντρο Terminal 21 στην περιοχή της Μουάνγκ και να ανοίγει πυρ ενώ τρομοκρατημένοι πολίτες τρέπονται σε φυγή. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το κέντρο και προσπαθούν να πιάσουν τον ύποπτο που εκτιμάται ότι βρίσκεται εντός του κτιρίου, στον τέταρτο όροφο, όπου σύμφωνα με αναφορές κρατά ομήρους.

There’s a shooting incident at a mall in Korat. The gunman fired shots in a canteen, hitting a propane tank causing an explosion and fire. https://t.co/dhIYL1JMVE

Thai soldier shooting



• Soldier opens fire killing at least 12

• Posting live updates on Facebook

• Near Terminal 21 shopping mall, Korat

• Reports that he has taken hostages on the 4th floor #Thailand #Shooting #Korat pic.twitter.com/fvah806MmQ