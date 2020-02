Τουλάχιστον 13 μικροί μαθητές σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ποδοπατήθηκαν μέσα στο σχολείο τους, στην περιοχή Κακαμέγκα, στη δυτική Κένυα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Χάσαμε 13 παιδιά σε αυτό το ποδοπάτημα και άλλα βρίσκονται στο νοσοκομείο τραυματισμένα», είπε ο Νταβίντ Καμπένα, ο αστυνομικός διευθυντής της Κακαμέγκα, που πήγε ο ίδιος στον τόπο της τραγωδίας. Όπως είπε, έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν οι αρχές τι ακριβώς συνέβη. Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανέφερε μέσω του Twitter ότι 39 τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο η υπηρεσία διασωστών «Ασθενοφόρα του Αγίου Ιωάννη» έκανε λόγο για 14 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες. Δύο από τα παιδιά νοσηλεύονται στην εντατική αλλά τα 37 πήραν ήδη εξιτήριο, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), τη στιγμή που οι μικροί μαθητές του δημοτικού έφευγαν από το σχολείο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι άγνωστο τι προκάλεσε τον πανικό που οδήγησε στο ποδοπάτημα. Μια μητέρα που μίλησε σε τοπικό μέσο ενημερώσης κατηγόρησε ως υπεύθυνους τους δασκάλους. Τα παιδιά που γλίτωσαν «είπαν ότι έτρεχαν επειδή κάποιοι δάσκαλοι τα χτυπούσαν (για τιμωρία) και για αυτό έφευγαν να γλιτώσουν και έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο», υποστήριξε.

Update: 39 pupils admitted at Kakamega Provincial General Hospital.@EMS_Kenya on standby incase of any required referral.



Kenya Red Cross setting up a psychosocial support services and tracing desk. https://t.co/NFxaDpuisx