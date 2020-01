Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια ασυνήθιστη προειδοποίηση ότι παγωμένα ιγκουάνα αναμένεται να εμφανιστούν στη νότια Φλόριντα, καθώς οι θερμοκρασίες μειώνονται σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα για την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι σαύρες ιγκουάνα όπως αποδεικνύεται, επηρεάζονται σημαντικά μόλις οι θερμοκρασίες πέσουν σε περίπου 4 βαθμούς. Όταν παγώνουν, πέφτουν σε «λήθαργο» και τα πλάσματα αυτά δεν μπορούν να κρατηθούν από τα δέντρα που είναι το σπίτι τους με αποτέλεσμα να γλιστρούν. Αλλά, οι ειδικοί ενημέρωσαν το κοινό ότι τα παγωμένα ερπετά μπορεί να είναι δύσκαμπτα και να φαίνονται άψυχα, όμως δεν είναι νεκρά.

Η υπηρεσία NWS αποφάσισε να ειδοποιήσει το κοινό μέσω Twitter για την αυξημένη πιθανότητα να δουν ιγκουάνα πεσμένα στο έδαφος.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01