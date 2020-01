Μη κυβερνητικές οργανώσεις, προσέφυγαν στα δικαστήρια εναντίον της Γερμανικής κυβέρνησης καταγγέλλοντας τις ανεπαρκείς ενέργειές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, ΜΚΟ όπως η Greenpeace, η Bund και η Germanwatch και μεμονωμένοι ακτιβιστές όπως η Λουίζα Νοϊμπάουερ του κινήματος «Παρασκευές για το Μέλλον» προσέφυγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης, υποστηρίζοντας ότι τα αναποτελεσματικά μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμά τους, του «σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Activists head to Germany's top court to protect the #climate,



Lodge three new constitutional complaints against fed govt and parliament, supported by NGOs @greenpeace_de @Germanwatch @Umwelthilfe @bund_nethttps://t.co/fiTiOwuE9T @Luisamneubauer