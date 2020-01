Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Μιλγουόκι για τον εντοπισμό οδηγού ο οποίος πυροβόλησε δύο παιδιά που πετούσαν χιονόμπαλες στα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο παιδιά, ηλικίας 12 και 13 χρόνων, έπαιζαν με το χιόνι και κατά διαστήματα πετούσαν μπάλες χιονιού στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Μία από αυτές πέτυχε το αυτοκίνητου αγνώστου, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά των παιδιών.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, με τους αξιωματικούς να εντοπίζουν τα παιδιά και να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, πριν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο για τα περαιτέρω.

Preliminary investigation indicates both victims were with a group of juveniles throwing snowballs at cars passing by. One of the snowballs struck a white Toyota, no further description, and the driver of the auto fired shots into the group of kids striking the two victims.