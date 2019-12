Στην εκκένωση περιοχής γύρω από ένα χημικό εργοστάσιο που βρίσκεται έξω από τη Βαρκελώνη προχώρησαν οι αρχές της Καταλονίας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην εγκατάσταση.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε πως 28 πληρώματα έχουν σταλεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία σημειώθηκε στο εργοστάσιο βιομηχανικής ανακύκλωσης του ομίλου Grupo Ditecsa στο Μοντόρνες ντελ Βάγες.

Η αστυνομία συμβούλευσε τους ανθρώπους στην περιοχή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να μην εισπνεύουν τις αναθυμιάσεις από την πυρκαγιά και απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε ακτίνα 500 μέτρων από το εργοστάσιο, το οποίο ανακυκλώνει βιομηχανικούς διαλυτες.

