Οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους στο οποίο ήταν σε εξέλιξη μια «ύποπτη κατάσταση», στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από αυτό, ανακοίνωσε η στρατιωτική αστυνομία.

«Η έρευνα συνεχίζεται», πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους οι ολλανδικές αρχές. Λίγο νωρίτερα, η διεύθυνση του αεροδρομίου είχε κάνει λόγο για ένα σοβαρό συμβάν το οποίο «θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό», σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig