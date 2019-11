Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, γίνεται έρευνα για «ύποπτη κατάστασης μέσα σε αεροπλάνο». Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για το συμβάν ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει επί τόπου.

Τοπικά Μέσα ενημέρωσης και χρήστες των social media αναρτούν φωτογραφίες από την παρουσία της αστυνομικής δύναμης στο αεροδρόμιο.

Images from inside the terminal at Amsterdam Schipol as military police deal with an ongoing incident onboard an aircraft #Amsterdam https://t.co/lAiBKvIHyB pic.twitter.com/KsVy8dNlfS

Yikes. Possible hijacking taking place at Schiphol Airport in Amsterdam. Aircraft still on the ground so hopefully it will end well. Makes you wonder about how tight security is for this to happen :-/ https://t.co/xneHUAwe8i