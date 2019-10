Ένα δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Τρίτης στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, προκαλώντας πυρκαγιά σε σπίτια, σύμφωνα με αξιωματούχους.



Το αεροσκάφος τύπου Cessna 414 συνετρίβη σε σπίτι στην περιοχή της Colonia στις 11 το πρωί, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας. Από τη συντριβή του αεροσκάφους τουλάχιστον τρία σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με το δίκτυο CBS, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθεια «για να σώσουν την γειτονιά».

#planecrash #newjersey #colonia Video By George Vincent Brown given to CNEWSNY shows a two homes on fire on his block... #cessna #nj #crash @ScooterCasterNY pic.twitter.com/irH7ngAsuC