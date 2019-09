Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε σήμερα ότι «συμφωνεί απόλυτα» με τη 16χρονη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία δήλωσε ότι ο Καναδάς «δεν κάνει αρκετά» για το περιβάλλον.

«Συμφωνώ απόλυτα. Θα κάνουμε περισσότερα» διαβεβαίωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Τριντό, αφού συναντήθηκε με την Γκρέτα.

«Αυτό ακριβώς θα κάνουμε» υποσχέθηκε ο Τζάστιν Τριντό, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ χαρούμενος για τον τόνο» και τον τρόπο «προσέγγισης» που υιοθετεί η Γκρέτα Τούνμπεργκ «για να πιέσει να κάνουμε περισσότερα, περιλαμβανομένου εμού».

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μόντρεαλ, ο πρωθυπουργός του Καναδά δεσμεύτηκε να φυτέψει δύο δισεκατομμύρια δέντρα σε διάστημα 10 ετών, εφόσον η κυβέρνησή του επανεκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Οκτωβρίου.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις πορείες που θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από 80 πόλεις στον Καναδά, όμως η διαδήλωση στο Μόντρεαλ αναμένεται να είναι η ογκωδέστερη.

Σχολεία και πανεπιστήμια ακύρωσαν τα μαθήματά τους επιτρέποντας στους μαθητές και φοιτητές να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Από την πλευρά της, η Γκρέτα Τούνμπεργκ επισήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως είπε στον Τριντό ό,τι ακριβώς λέει σε όλους τους ηγέτες:

«Το μήνυμά μου προς όλους τους πολιτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το ίδιο: Απλά ακούστε μας και αναλάβετε δράση».

Thank you, @GretaThunberg for inspiring our kids, for pushing us all to do more, and for building a movement to make it possible.#ClimateAction #FridaysForFuture pic.twitter.com/hdK9FwsMEr