Τριάντα άνθρωποι έχασαν συνολικά τη ζωή τους μετά από δύο ένοπλες επιθέσεις, στο Οχάιο και στο Τέξας των ΗΠΑ μέσα σε λιγότερο από 24ώρες.

Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αυτός που θεωρείται ότι ήταν ο δράστης, σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Ντέιτον του Οχάιο, και τουλάχιστον άλλοι 16 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter.

Οι αρχές δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες για το επεισόδιο, εκτός από το ότι συνέβη στην περιοχή Όρεγκον της πόλης, που είναι γνωστή για τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, τα θέατρα και τα καταστήματά της. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς στην αμερικανική πόλη. To περιστατικό έλαβε χώρα στη 01:00.

#OregonDistrict #update We had officers in the immediate vicinity when this shooting began and were able to respond and put an end to it quickly. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Ερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή Όρεγκον, ανέφερε η αστυνομία του Ντέιτον στο Twitter. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή». Για το συμβάν θα κάνει δηλώσεις, αργότερα σήμερα, ο δήμαρχος της πόλης. Στην υπόθεση συνδράμει και το FBI.

Αιματοκύλισμα στο Ελ Πάσο



Νεαρός έσπειρε τον θάνατο σε πολυκατάστημα στην πόλη Ελ Πάσο, στο Τέξας (νότιες ΗΠΑ), όπου άνοιξε πυρ και σκότωσε είκοσι ανθρώπους που είχαν πάει ανυποψίαστοι να κάνουν τα ψώνια τους, πριν συλληφθεί. Από τα πυρά του άνδρα, ο οποίος άρχισε να ρίχνει χθες το πρωί στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο, τραυματίστηκαν άλλοι 26 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οπλοφόρος, λευκός, 21 ετών, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

Στις ΗΠΑ, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός αναφέρεται σε εγκλήματα με θύματα πρόσωπα τα οποία στοχοθετούνται εξαιτίας χαρακτηριστικών όπως η φυλή, το θρήσκευμα, ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο, κατ' αυτόν «μια άνανδρη ενέργεια» και «μια πράξη μίσους». «Δεν υπάρχουν λόγοι ούτε προσχήματα που θα δικαιολογήσουν ποτέ τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας μέσω Twitter.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

«Σήμερα, ο πληθυσμός του Ελ Πάσο επλήγη από μια ειδεχθή και παράλογη πράξη βίας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ. «Είκοσι αθώοι άνθρωποι από το Ελ Πάσο έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε ο κυβερνήτης Άμποτ αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καλώντας τους συμπολίτες του να «ενωθούν», όποια κι αν είναι η καταγωγή τους, για να ξεπεραστεί αυτή η «καταστροφή».

Πριν καν ο Άμποτ προφέρει αυτά τα λόγια, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης, στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ανταποκρίθηκαν μαζικά στην έκκληση της αστυνομίας και πήγαν να δώσουν αίμα για τους τραυματίες, που διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία.

«Έχουμε έντεκα θύματα ηλικίας 35 ως 82 ετών στο νοσοκομείο μας», ανέφερε ο Ντέιβιντ Σιμπ, ο διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Ντελ Σολ. «Οι εννέα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, εκ των οποίων οι τρεις είναι μεταξύ ζωής και θανάτου», διευκρίνισε στο CNN. Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ενημέρωσε ότι τρεις πολίτες της χώρας του συγκαταλέγονται στους νεκρούς στο Ελ Πάσο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα της επίθεσης.

Θύμισε ότι η πόλη όπου έγινε το μακελειό βρίσκεται απέναντι στη Σιουδάδ Χουάρες, ένα από τα σημεία συγκέντρωσης των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στην επικράτεια των ΗΠΑ, κι έκανε λόγο για «αδελφική συνύπαρξη» μεταξύ «όσων ζουν στη Σιουδάδ Χουάρες και στο Ελ Πάσο». Ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ ανέφερε ότι στην επίθεση τραυματίστηκαν έξι πολίτες της χώρας, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών.

Άνθρωποι «έπεφταν κάτω»

Σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ, δράστης της σφαγής είναι ο Πάτρικ Κρούσιους, 21 ετών, κάτοικος προαστίου του Ντάλας.

Σε στιγμιότυπο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που μεταφόρτωσε στο Διαδίκτυο ο τηλεοπτικός σταθμός KTSM, ο νεαρός εικονίζεται να κινείται προς το πολυκατάστημα με ένα τουφέκι στα χέρια και τα αυτιά του καλυμμένα με ωτοασπίδες σκοπευτηρίου.

Στο Γουόλμαρτ είχαν πάει πολλοί κάτοικοι του Ελ Πάσο να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο, που το πολυκατάστημα προσέφερε χθες με έκπτωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μαγαζί ήταν ήδη κατάμεστο: 1.000 ως 3.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Η Βανέσα Σάενς, 37 ετών, που πήγαινε στο εμπορικό κέντρο με τον γιο της, ενός έτους, και τη μητέρα της, είπε στο Fox News πως άκουσε κάτι που αρχικά της φάνηκε πως ήταν «πυροτεχνήματα», καθώς έψαχνε θέση να παρκάρει.

«Είδα έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι και καμουφλάζ παντελόνι που κράταγε κάτι που μου φάνηκε πως ήταν τουφέκι. Σημάδευε κόσμο κι έριχνε κατευθείαν πάνω του. Είδα τρεις ή τέσσερις ανθρώπους να πέφτουν κάτω», πρόσθεσε.

Ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν σκηνές πανικού, με πελάτες να σπεύδουν να αναζητήσουν κάλυψη, με πτώματα πεσμένα στο έδαφος. Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε στο εσωτερικό του πολυκαταστήματος, ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Ρόμπερτ Κουράδο είπε στην εφημερίδα El Paso Times ότι κρύφτηκε μαζί με τη μητέρα του ανάμεσα σε δύο αυτόματα μηχανήματα πωλήσεων στην είσοδο του Γουόλμαρτ. «Ο άνδρας προσπάθησε να με πετύχει από κάτω, αλλά αστόχησε διότι έπεσα στο δάπεδο», αφηγήθηκε, προσθέτοντας πως πρόλαβε να δει ότι κράταγε «ένα AK-47», ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου.

ΕΡΑ

«Μανιφέστο»



Ένα κείμενο που αποδίδεται στον δράστη κυκλοφορεί ήδη στο Διαδίκτυο. Καταγγέλλει την «εισβολή των ισπανόφωνων στο Τέξας» κι αναφέρεται στη σφαγή που διέπραξε λευκός ρατσιστής σε τεμένη στην Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας (15η Μαρτίου, 51 νεκροί).



Οι ΗΠΑ, όπου η οπλοφορία επιτρέπεται διά νόμου και όπου υπάρχουν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ' ό,τι κάτοικοι, βυθίζονται συχνά στο πένθος εξαιτίας επιθέσεων ενόπλων, που διαπράττονται ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα σε σχολεία, σε χώρους λατρείας, σε γιορτές, σε εργασιακούς χώρους, σε εμπορικά κέντρα.

Το μακελειό του Ελ Πάσο είναι το 249ο mass shooting που καταγράφεται από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archives. Ο όρος mass shooting αναφέρεται σε επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων και τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Την περασμένη Κυριακή, 19χρονος ένοπλος εισέβαλε σε έκθεση τροφίμων και ποτών στην πόλη Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας κι άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα αγοράκι τριών ετών, και τραυματίζοντας πολλούς άλλους πριν αυτοκτονήσει.Την Τρίτη, υπάλληλος της Γουόλμαρτ άνοιξε πυρ μέσα σε άλλο πολυκατάστημα της αλυσίδας, στην Πολιτεία του Μισισιπή, και σκότωσε δύο συναδέλφους του.

Heartbroken to hear the news from El Paso. Our thoughts are with those impacted by yet another senseless act of gun violence in America.



How many lives must be cut short? How many communities must be torn apart? It’s past time we take action and end our gun violence epidemic. — Joe Biden (@JoeBiden) August 3, 2019

Όπως έπειτα από κάθε τέτοια ανθρωποσφαγή, υψώθηκαν φωνές για να απαιτήσουν αυστηρότερο έλεγχο στις πωλήσεις πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ. «Είναι επιτέλους καιρός για δράση για να τερματιστεί αυτή η επιδημία της βίας που σχετίζεται με τα όπλα», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζο Μπάιντεν, τέως αντιπρόεδρος επί Μπαράκ Ομπάμα και ένα από τα φαβορί στην εσωκομματική διαδικασία για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ υποσχέθηκε ότι ο δράστης του μακελειού θα προσαχθεί το ταχύτερο ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Μήνυμα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τις αποτρόπαιες, πολύνεκρες επιθέσεις σε El Paso, Τέξας & Dayton, Οχάιο», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο twitter. «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τα θύματα & τις οικογένειές τους» σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών και εκφράζει θερμά συλλυπητήρια και την πλήρη αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters/AFP