Για ακόμη μια χρονιά η απάντηση στο Pride της Κωνσταντινούπολης δόθηκε με πλαστικές σφαίρες και βία εναντίον των διαδηλωτών.

Ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να προωθήσουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας την Κυριακή, πριν η αστυνομία διαλύσει το πλήθος καθώς οι τουρκικές αρχές είχαν απαγορεύσει το Pride για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Προτού η αστυνομία διαλύσει τη διαδήλωση, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και φώναξαν συνθήματα κρατώντας σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το γραφείο του αστυνομικού διοικητή της Κωνσταντινούπολης απαγόρευσε την πορεία.

Η αστυνομία επέτρεψε στους αντιπροσώπους να προβούν σε σύντομη δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προτού οι αξιωματικοί διαλύσουν το πλήθος με δακρυγόνα ενώ είχαν επιστρατευθεί ακόμη και σκυλιά.

Police have intervened against İstanbul #Pride2019 with shields and pepper gas https://t.co/ceACaYaAGn pic.twitter.com/Ls3ISny8Wv

Η ομάδα Pride της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον ακτιβισμό και να επιδιώκει αλλαγές στους τουρκικούς νόμους. Η Διεθνής Αμνηστία είχε καλέσει την Τουρκία να άρει την «αυθαίρετη απαγόρευση» για την πορεία της υπερηφάνειας. Είπε ότι οι αρχές απέρριψαν όλες τις προτεινόμενες τοποθεσίες στην πόλη, θεωρώντας την κοινότητα LGBT «κοινωνικά ανάρμοστη».

Αν και η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη στην Τουρκία εδώ και δεκαετίες, οι ομάδες ακτιβιστών λένε ότι οι διακρίσεις είναι ευρέως διαδεδομένες.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, είπε σε μια ομάδα δημοσιογράφων την Παρασκευή ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να μπορεί να διαμαρτυρηθεί αν δεν διαταράσσεται η ειρήνη και δεσμεύθηκε ότι θα συζητήσει τους λόγους της απαγόρευσης με τις αρμόδιες αρχές.

WATCH: Istanbul police crack down on #Pride activists, who gathered despite the city’s governor banning the march #PrideDay #WorldPride pic.twitter.com/1qDPsVDuu3