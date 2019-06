Οι χθεσινές επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν προκάλεσαν άλμα στις τιμές του πετρελαίου κι εγείρουν νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων που διαπλέουν το Στενό του Χορμούζ, έναν μήνα αφότου τέσσερα ακόμη δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από νάρκες στην ίδια περιοχή.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις επιθέσεις εναντίον των δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο, με την Τεχεράνη να διαψεύδει τα πάντα κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «εμπρηστικούς ισχυρισμούς» και την «αντιιρανική εκστρατεία» της Ουάσιγκτον.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, δείχνει στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης, (σ.σ του επίλεκτου σώματος των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν), να προσεγγίζουν το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση και να αφαιρούν μια μαγνητική νάρκη που δεν είχε εκραγεί. Παράλληλα δημοσιοποίησαν και μια φωτογραφία που, σύμφωνα πάντα με τις ΗΠΑ, δείχνει τη νάρκη πάνω στο πλοίο πριν απομακρυνθεί.

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q