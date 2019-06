Εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία για τις σημερινές εκρήξεις σε δύο τάνκερ στον κόλπο του Ομάν και τις πληροφορίες για επίθεση με τορπίλη.



Η Βρετανία ανακοίνωσε πως την ανησυχούν βαθιά οι πληροφορίες για τις πυρκαγιές σε πλοία στο στενό του Χορμούζ. Τα πληρώματα απομακρύνθηκαν εγκαίρως, εκκενώνοντας τα πλοία που επλήγησαν, μόλις έναν μήνα έπειτα από παρόμοια περιστατικά σε τέσσερα δεξαμενόπλοια στην περιοχή. «Μας ανησυχούν βαθιά πληροφορίες για εκρήξεις και πυρκαγιές σε πλοία στο στενό του Χορμούζ. Είμαστε σε επαφή με τοπικές αρχές και εταίρους στην περιοχή», δήλωσε βρετανίδα κυβερνητική εκπρόσωπος.

Όπως μεταδίδει ο Telegraph, τα τάνκερ χτυπήθηκαν στην ίδια περιοχή που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει υποβρύχιες νάρκες για να χτυπήσει τα τέσσερα δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, σχολίασε στο Twitter πως «ο όρος "υποψίες" δεν αρκεί για να περιγράψει όσα πιθανότατα συνέβησαν σήμερα το πρωί».

Τα δεξαμενόπλοια που εκκενώθηκαν είναι το Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά. Νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο IRNA είχε μεταδώσει ότι το Front Altair βυθίστηκε στον κόλπο του Ομάν αλλά εκπρόσωπος της Frontline διέψευσε την πληροφορία, διαβεβαιώνοντας ότι το τάνκερ εξακολουθεί να πλέει στον κόλπο. «Υπάρχουν φωτογραφίες από ένα σκάφος διάσωσης που κάνει κύκλους γύρω από το πλοίο και το σκάφος δεν έχει βυθιστεί», είπε ο Πατ Άνταμσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο μετέφερε 75.000 τόνους νάφθας. Καθώς το τάνκερ έπλεε ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ιράν, σημειώθηκαν σε αυτό τρεις εκρήξεις, όπως είπαν οι ναυτιλιακές αρχές της Νορβηγίας, που διευκρίνισαν ότι κανένα μέλος του πληρώματός του δεν τραυματίστηκε. Την ίδια ώρα η εταιρεία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου International Tanker Management, ανακοίνωσε ότι τα αίτια των εκρήξεων στο πλοίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εφημερίδα Tradewinds πάντως, το δεξαμενόπλοιο που ανήκει στην νορβηγική εταιρεία Frontline επλήγη από τορπίλη ανοιχτά της ακτής της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εφημερίδα επικαλείται για αυτό εταιρικές πηγές τις οποίες όμως δεν κατονομάζει. Ο Telegraph επικαλείται για την ίδια πληροφορία την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Ταϊβάν.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ανακοίνωσε ότι παρέχει βοήθεια σε δεξαμενόπλοια έπειτα από «πιθανολογούμενη επίθεση» στον Κόλπο του Ομάν. Ο Πέμπτος Στόλος, με βάση το Μπαχρέιν, δέχθηκε το πρωί δύο σήματα κινδύνου. «Έχουμε ενημερωθεί για την φερόμενη επίθεση σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στην περιοχή δέχθηκε δύο ξεχωριστά σήματα κινδύνου στις 6:12π.μ τοπική ώρα και ένα δεύτερο στις 07π.μ», δήλωσε ο Τζόσουα Φρέι του Πέμπτου Στόλου.

«Το δεξαμενόπλοιο Kokuka Courageous υπέστη σήμερα βλάβη από περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια στον Κόλπο του Ομάν», δήλωσε από ο εκπρόσωπος του διευθυντή της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο BSM Ship Management, στην Σιγκαπούρη. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο, το οποίο έχει υποστεί ζημιά στη δεξιά πλευρά. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν γρήγορα με σωσίβια λέμβο του Coastal Ace, ενός πλοίου που βρισκόταν κοντά.

Ένα μέλος του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου τραυματίστηκε ελαφρά κατά το περιστατικό και του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες πάνω στο Coastal Ace. «Το Kokuka Courageous παραμένει στην περιοχή και δεν διατρέχει κίνδυνο να βυθιστεί. Το φορτίο μεθανόλης που μεταφέρει παραμένει ανέπαφο», σημείωσε ο εκπρόσωπος. Το πλοίο αυτό βρίσκεται περίπου 70 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ιράν. Συνολικά και από τα δύο πλοία διασώθηκαν 44 ναυτικοί.

IMAGE: Tanker burning in the Gulf of Oman (Via @iribnewsFa ) pic.twitter.com/zT8dhSUsK8

Current positionof the two vessels involved in the incident in the Gulf of #Oman Kokuka Courageous and Front Altair pic.twitter.com/lIj4asiHGb