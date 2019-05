Οι πρώτοι επίσημοι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών στην Ταϊβάν ξεκίνησαν να τελούνται την Παρασκευή σε μια στιγμή που θεωρείται ορόσημο για τα δικαιώματα των LGBT στην Ασία και το αποκορύφωμα ενός αγώνα τριών δεκαετιών για ισότητα.

Ο Shane Lin και o Marc Yuan, ένα ζευγάρι που ερωτεύτηκε στο κολέγιο, ήταν οι πρώτοι που έφτασαν σε κυβερνητικό γραφείο στο κέντρο της Ταϊπέι. Ντυμένοι με σχεδόν ίδια κοστούμια, φιλήθηκαν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος δημοσιογράφων πριν υπογράψουν τα πιστοποιητικά γάμου τους. Ακολούθησε ο γάμος της LiYing Chien που είναι θεατρική συγγραφέας και της φίλης της Pen Cynical Chick. Περίπου 300 ομοφυλόφιλα ζευγάρια αναμένεται να παντρευτούν την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

#Taiwan legendary lgbt activist Chi Chia-wei signs first same-sex marriage certificate in Asia using pen gifted by President Tsai to mark the historic occasion pic.twitter.com/1NseU5y5RP