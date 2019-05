O υπουργός Ενέργειας της Αυστραλίας αποθέωσε τον εαυτό του με ένα ποστ στο Facebook προκαλώντας χιουμοριστικά και αρνητικά σχόλια των συμπατριωτών του.

Ο Άνγκους Τέιλορ ανάρτησε μία είδηση για τη δημιουργία 1000 επιπλέον θέσεων πάρκινγκ σε σιδηροδρομικό σταθμό της εκλογικής του περιφέρειας.

Τέσσερις ώρες αργότερα από τον ίδιο λογαριασμό υπήρξε το εξής σχόλιο στην ανάρτηση: «Φανταστικό. Εξαιρετική κίνηση. Μπράβο Άνγκους».

A mistake anyone can make on a hectic campaign trail: Congratulating yourself from the wrong account. #humevotes #ausvotes2019 pic.twitter.com/SwnlJDMCbc