Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πολυώροφο κτίριο γραφείων στην Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε αξιωματούχος των διασωστών.

«Ο απολογισμός ανέβηκε στους 17 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουρσίντ Αλάμ προσθέτοντας πως είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς. To κτίριο έχει 19 ορόφους.

HAPPENING NOW: A huge fire has broken out in an office building in Bangladesh's capital, and some people are feared trapped inside, AP reports pic.twitter.com/RR4VI4459n