Έντονες αντιδράσεις από φιλόζωους και φιλοζωικές οργανώσεις για την περίπτωση ενός θηλυκού λιονταριού σε ζωολογικό κήπο της Γάζας.

Το λιοντάρι είναι ηλικίας 14 μηνών. Ο κτηνίατρος Fayyaz al-Haddad αφαίρεσε τα νύχια του ζώου με πένσες και ψαλίδια, μία διαδικασία που κράτησε συνολικά δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου, τον Mohammed Jumaa, ο λόγος ήταν να «μειωθεί η επιθετικότητα της λιονταρίνας ώστε να είναι φιλική με τους επισκέπτες».

Oι οικολογικές οργανώσεις κάνουν λόγο για «αχρείαστο ακρωτηριασμό».

⚠️SHOCKING footage revealed: young lioness brutally mutilated!

The owner of the oldest zoo in Gaza allows visitors to play with this lioness & therefore cruelly removed her claws with garden shears! We strongly demand the closure of the zoo! #SaveGazaAnimals pic.twitter.com/t2gJoxKJTB