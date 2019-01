Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, με συνοπτικές διαδικασίες ή αυθαίρετες εκτελέσεις έγινε δεκτή σήμερα από δύο Τούρκους υπουργούς, την πρώτη ημέρα της επίσκεψής της στην Τουρκία, που επικεντρώνεται στη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

«Συναντήθηκα με την @AgnèsCallamard (...) που βρίσκεται στην #Τουρκία για να ερευνήσει τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι» ανέφερε σήμερα το πρωί σε ένα μήνυμα στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συνοδεύοντας το tweet με μια φωτογραφία από τη συνάντηση.

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen #BM Yargısız&Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’la görüştük.



Met with @AgnesCallamard, #UN Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions, who is in #Turkey to investigate the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/As6QhEqnr1