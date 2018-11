Χριστούγεννα στο Λευκό Οίκο για δεύτερη χρονιά θα γιορτάσει η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την Μελάνια να εμπνέεται και να επιμελείται το θέμα του στολισμού του μεγάρου μέσα από την ιστορία και τις Αμερικανικές παραδόσεις.

«Είναι αυτή τη χαρούμενη στιγμή του χρόνου που στολίζουμε το Λευκό Οίκο για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο», είπε η Μελάνια Τραμπ σε δήλωσή της.

«Το φετινό μας θέμα τιμά την καρδιά και το πνεύμα των Αμερικανών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές αλλά και το προσωπικό που δούλεψαν για να στολίσουν τους χώρους του Λευκού Οίκου για την εορταστική περίοδο. Εκ μέρους της οικογένειάς μου, ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενο το Νέο Έτος», είπε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15