Τη Βασίλισσα δεν την αφήνεις να περιμένει εκτός και αν είσαι ο Τραμπ, οπότε στην περίπτωση αυτή, όλα είναι αναμενόμενα.

Πολλοί Βρετανοί έχουν βρει ακόμη μερικούς λόγους για να είναι θυμωμένοι με τον αμερικανό πρόεδρο, καθώς γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συνάντησής του με την βασίλισσα Ελισάβετ χθες στο Λονδίνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τραμπ και η Μελάνια άφησαν τη βασίλισσα να περιμένει 15 λεπτά κάτω από μια τέντα.

Η 92χρονη Ελίζαμπεθ Β, με παλτό, καπέλο και γάντια, στεκόταν κάτω από μια λευκή τέντα στο κάστρο του Ουίνσδορ περιμένοντας την άφιξη του προέδρου.

Για κάποιους, ο εκνευρισμός της Βασίλισσας αποτυπώνεται στο βίντεο που την δείχνει να κοιτά δύο φορές το ρολόι της.

Trump is tardy. Queen checks watch. Queen: Where is that nitwit? #QueenElizabeth #TrumpUK #TrumpVisitUK pic.twitter.com/O0RxGxZLBe

Όμως αυτό δεν ήταν το μόνο πράγμα που ενόχλησε τους Βρετανούς κατά τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ελισάβετ για τσάι.

Όταν τελικά ο πρόεδρος έφτασε δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο που θέλει τους επίσημους καλεσμένους της Βασίλισσας να κάνουν ελαφριά υπόκλιση και αρκέστηκε σε μια χειραψία.

Ψιλά γράμματα θα σκεφτεί κανείς, αλλά για τους Βρετανούς κάτι τέτοιοι θεωρείται ένδειξη απρέπειας.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως ούτε το ζεύγος Ομπάμα είχε υποκλιθεί κατά το παρελθόν, αλλά μάλλον ο βρετανικός Τύπος δεν δίνει εύκολα άφεση στον Τραμπ.

Η συνέχεια είχε μια ακόμη αμήχανη στιγμή καθώς ο αμερικανός πρόεδρος εκλήθη να συνοδεύσει την Βασίλισσα στην επιθεώρηση φρουράς. Η στιγμή που της γυρνά την πλάτη και αρχίζει να περπατά χωρίς να την περιμένει προκάλεσε ίσως και τα περισσότερα σχόλια στα social media.

Αν και το προβάδισμά του ήταν αστραπιαίο σε διάρκεια το γεγονός αυτό ήταν αρκετό για σχόλια.

Οι δύο-τρεις φωτογραφίες που δείχνουν τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί και πίσω του την Βασίλισσα, είναι κάτι που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Φυσικά το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει τίποτα από τα παραπάνω, αλλά ο βρετανικός Τύπος έχει σήμερα άφθονο υλικό για να ασχοληθεί, καθώς ο πρόεδρος έχει φύγει και είναι στην Σκωτία.

The awkward moment Trump stands right in front of the Queen after making her wait 15 mins for his arrival #Dick #TrumpBabyBlimp #TrumpProtest #Trump #TrumpUKVisit #Queen pic.twitter.com/dNZ9sDg8j9