Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της εφημερίδας Capital Gazette, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν πως υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας, που βρίσκεται στην πόλη Ανάπολις, στην πολιτεία Μέριλαντ.

Massive police response to shooting in my newsroom in Annapolis. @capgaznews pic.twitter.com/M1Bjwa0mMh — Joshua McKerrow (@joshuamckerrow) June 28, 2018

Οι αρχές έκαναν γνωστό πως ο δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το κίνητρό του.

Πηγές που επικαλούνται αμερινικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συλληφθείς δεν συνεργάζεται με τις αρχές και πως δεν είχε πάνω του κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018





Ο δημοσιογράφος της Capital Gazette, Phil Davis, έγραψε στο twitter: «Ένας ένοπλος πυροβόλησε αρκετά άτομα στο γραφείο μου, ορισμένοι εκ των οποίων είναι νεκροί».

«Ο ένοπλος πυροβόλησε από τη γυάλινη πόρτα στο γραφείο και άνοιξε πυρ εναντίον αρκετών υπαλλήλων. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα και δεν θέλω να κηρύξω κάποιον νεκρό, αλλά η κατάσταση είναι άσχημη», συνέχισε.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018





«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από το να ακούς πολλούς ανθρώπους να δέχονται πυρά ενώ βρίσκεσαι κάτω από το γραφείο σου και στη συνέχεια να ακούς τον ένοπλο να γεμίζει ξανά το όπλο του», πρόσθεσε σε άλλο tweet.

Police response for shooting in my newsroom. @capgaznews. pic.twitter.com/0O1LtlXdps — Joshua McKerrow (@joshuamckerrow) June 28, 2018





Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό πως οι αστυνομικοί έφτασαν στο κτίριο μόλις σε ένα λεπτό αφότου σημειώθηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

Το κτίριο εκκενώθηκε και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο.

'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. Trace Gallagher is following this developing story. https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/IdeiG9c49T — Fox News (@FoxNews) June 28, 2018

Σε βίντεο φαίνονται αρκετά άτομα να βγαίνουν από το κτίριο, με τα χέρια ψηλά.

People being evacuated during an active shooter situation at Capital Gazette in Annapolis https://t.co/z2363ITAIF #fox5dc pic.twitter.com/gSac8uLfiZ — FOX 5 DC (@fox5dc) June 28, 2018

Η Capital Gazette είναι μία από τις παλαιότερες εφημερίδες στην περιοχή και ανήκει στη Baltimore Sun.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.