Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να οξύνει ακόμη περισσότερο τους τόνους σήμερα (24/6), ζητώντας να απελαύνονται αμέσως όσοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα, χωρίς να κινούνται δικαστικές διαδικασίες.

Την περασμένη εβδομάδα μετά την παγκόσμια κατακραυγή, ακόμη και από μέλη του ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο Αμερικανός πρόεδρος αναίρεσε την πολιτική του χωρισμού των παιδιών από τους μετανάστες γονείς τους που συλλαμβάνονται στα σύνορα.

Οι ενήλικοι παράτυποι μετανάστες συνήθως οδηγούνται στη φυλακή και παραμένουν εκεί μέχρι τη δίκη τους, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει πολλούς μήνες.

Αφότου υπαναχώρησε από την αρχική θέση του, την Τετάρτη, ο Τραμπ έχει ανεβάσει τους τόνους, επικρίνοντας τους νόμους που αφορούν τη μετανάστευση τόσο με αναρτήσεις στο Twitter όσο και με ομιλίες του όπου συνέκρινε τους παράτυπους μετανάστες με εισβολείς που προσπαθούν να «ξεχυθούν» στη χώρα.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να εισβάλουν στη Χώρα μας. Όταν μπαίνει κάποιος θα πρέπει αμέσως, χωρίς Δικαστές και Δίκες, να τους στέλνουμε πίσω εκεί απ' όπου ήρθαν. Το σύστημά μας είναι κοροϊδία για την καλή μεταναστευτική πολιτική, τον Νόμο και την Τάξη. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται χωρίς γονείς» έγραψε στο Twitter.

