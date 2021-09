Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, παρέστη στην τελετή στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων, δίπλα στους προκατόχους του στην προεδρία, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον. Ο Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε τη σημασία της ενότητας. «Για εμένα, αυτό είναι το κεντρικό δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη» είπε.

Η στιγμή ωστόσο που ξεχώρισε ήταν όταν ο Bruce Springsteen ερμήνευσε το «‘I’ll See You In My Dreams’». Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίστηκε στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους και τις οικογένειες των θυμάτων να τον χειροκροτούν για τη μοναδική ερμηνεία.

Στο Γκουαντάναμο, συγγενείς των θυμάτων θυμούνται και τιμούν τους ήρωες πυροσβέστες

Οι συγγενείς θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου χαιρέτισαν σήμερα τους «ήρωες» που χάθηκαν το 2001, σε μια τελετή που οργανώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Γκουαντάναμο, όπου κρατείται, χωρίς να έχει καταδικαστεί ακόμη, 20 χρόνια μετά, ο αυτοανακηρυχθείς «εγκέφαλος» των επιθέσεων.

«Σε αυτή τη ναυτική βάση, περισσότερο από κάθε άλλο σημείο στον κόσμο, θυμόμαστε καθημερινά τις επιθέσεις», είπε ο διοικητής του Γκουαντάμαο, Σάμιουελ Γουάιτ, κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης, στο παρεκκλήσι της βάσης. Στο Γκουαντάναμο, στο νότιο άκρο της Κούβας, κρατείται ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οργάνωσε τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία. Εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται σε ένα κελί της φυλακής υψίστης ασφαλείας, μαζί με άλλους, που δικάζονται από έκτακτο στρατοδικείο.

Οι πέντε άνδρες κατηγορούνται για δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες και, εφόσον κριθούν ένοχοι, μπορεί να τους επιβληθεί η θανατική ποινή. Το δικαστήριο είχε διακόψει τις συνεδριάσεις λόγω της πανδημίας. Η διαδικασία ξανάρχισε αυτήν την εβδομάδα, παρουσία συγγενών των θυμάτων. «Υπήρξαν πολλοί ήρωες εκείνη την ημέρα», είπε η Ελίζαμπεθ Μπέρι,ο αδελφός της οποίας, ο πυροσβέστης Μπίλ Μπερκ, χάθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Η Μπέρι αναφερόταν στους πρώτους διασώστες που εκκένωσαν τους δίδυμους πύργους, κάποιες φορές δίνοντας τη ζωή τους. «Σε μια από τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας μας, είδαμε επίσης την καλύτερη όψη της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Πυροσβεστικά οχήματα είχαν σταθμεύσει στην είσοδο του παρεκκλησίου, για να τιμήσουν τους 343 πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπεμβρίου 2001. Στο εσωτερικό, στολές και αντικείμενα που βρέθηκαν στα συντρίμμια είχαν τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι. Ο Λίαμ Κάναβαν δεν είχε γεννηθεί όταν ο θείος του, ο Σον, ένας μαραγκός, σκοτώθηκε στη Νέα Υόρκη. «Το μόνο πράγμα που γαληνεύει την οικογένειά μου είναι ότι ξέρουν πως οι υπεύθυνοι είναι κλεισμένοι εδώ, στο Γκουαντάναμο και δεν θα ξανακάνουν κακό ποτέ», είπε.