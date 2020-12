H πλατφόρμα του Youtube κατέρρευσε απροσδόκητα και προς το παρόν δεν φορτώνει κανένα βίντεο, σε αναρίθμητες πόλεις και περιοχές του κόσμου.

Όπως φαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη του downdetector, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. Δεκάδες χιλιάδες αναφορές καταγράφουν προβλήματα σύνδεσης σε ποσοστό 51%, προβλήματα αναπαραγωγής βίντεο σε ποσοστό 45% και προβλήματα εισόδου σε προσωπικούς λογαριασμούς στο 2%.

Στην Ελλάδα προβλήματα σύνδεσης έχουν χρήστες σε Αθήνα, Κατερίνη και Ηράκλειο.

Αντί για την αρχική σελίδα, οι χρήστες πληροφορούνται πως «κάτι πήγε λάθος».

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου στο Youtube τώρα. Η ομάδα μας το γνωρίζει και το διερευνά. Θα σας ενημερώσουμε από εδώ μόλις έχουμε νεότερα».

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.