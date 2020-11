Νέο χώρο με θέμα τον κόσμο της Nintendo ανοίγει η Universal Studios της Ιαπωνίας.

Το τμήμα του θεματικού πάρκου θα ανοίξει επίσημα στην Οσάκα στις 4 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση.

Το «Super Nintendo World» θα περιλαμβάνει αγώνες καρτ με τον Super Mario και άλλα αγαπημένα παιχνίδια που βασίζονται στη Nintendo, σύμφωνα με τα Universal Studios Japan.

Το «Super Nintendo World» είχε αρχικά προγραμματιστεί να ανοίξει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, αλλά η έξαρση της πανδημίας άλλαξε τα σχέδια.

Η Universal Studios Japan ανήκει στην Comcast Corp και η διοίκηση συνεργάζεται με αξιωματούχους του τομέα της υγείας για να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ασφαλές για επισκέπτες και προσωπικό.

Επί του παρόντος, ωστόσο, λειτουργεί με χωρητικότητα 50%, λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού.

Η Ιαπωνία έχει αποφύγει να λάβει πολύ αυστηρά έκτακτα μέτρα μέχρι στιγμής, στηριζόμενη στην ανίχνευση επαφών και τη σχεδόν καθολική χρήση μάσκας για να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Το Blooomberg κατάφερε να μπει στο πάρκο και να δώσει μία καλύτερη εικόνα για το τι να περιμένουν οι επισκέπτες.

LATEST: #SuperNintendoWorld is set to open on Feb. 4, 2021 in Osaka, Japan.



Find out more about @USJ_Official's real-life #Mario Kart ride in the theme park: https://t.co/Pb94OFE7y7 #任天堂 pic.twitter.com/ZyrqEg3dRB