Υπό άκρα μυστικότητα ο Ίλον Μασκ στο Πεκίνο για χάρη της Tesla

Σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Πεκίνο, ο Ίλον Μασκ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους για να συζητήσουν την ανάπτυξη του λογισμικού αυτόματης οδήγησης και την άδεια μεταφοράς δεδομένων στο εξωτερικό, όπως μετέδωσε το Reuters.

Στόχος του Ίλον Μασκ είναι να ενεργοποιήσει την πλήρως αυτόματη οδήγηση (Full Self Driving, FSD) στην Κίνα και να μεταφέρει τα δεδομένα που συλλέγονται στη χώρα στο εξωτερικό για να εκπαιδεύσει τους αλγορίθμους της. Η εν λόγω υπηρεσία είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, όχι όμως και στην Κίνα, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Μασκ συναντήθηκε ήδη με τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ και τον Ρεν Χονγκμπίν, τον επικεφαλής του Συμβουλίου της Κίνας για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W