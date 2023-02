Twitter: Δημοφιλείς λογαριασμοί πιθανόν να εξαφανιστούν- Τέλος στη δωρεάν χρήση του API

Η τελευταία σειρά αλλαγών στο Twitter πιθανότατα θα σημάνει το τέλος ορισμένων δημοφιλών λογαριασμών, εργαλείων και λειτουργιών.

Σε μια ανάρτηση το πρωί της Πέμπτης, ο λογαριασμός της ομάδας προγραμματιστών του Twitter ανακοίνωσε ότι η δωρεάν πρόσβαση στη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) θα διακοπεί και θα αντικατασταθεί από μια έκδοση επί πληρωμή από τις 9 Φεβρουαρίου.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

Το API παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα του Twitter, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εφαρμογών τρίτων, αυτοματοποιημένων bots, εργαλείων εξυπηρέτησης πελατών για εμπορικά σήματα και επιτρέπει να αναφέρονται τάσεις ή μοτίβα στον ιστότοπο.

Twitter: Εργαλεία που μπορεί να εξαφανιστούν

Ακολουθεί μια σύνοψη ορισμένων δημοφιλών εργαλείων και λογαριασμών που θα μπορούσαν να εξαφανιστούν μόλις τεθεί σε ισχύ το API επί πληρωμή.

Thread readers

Όταν κάποιος δημοσιεύει ένα μακροσκελές tweet για ένα θέμα, συχνά κάποιος θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή thread reader, η οποία θα παράγει το περιεχόμενο αυτών των tweets σε μια πιο ευανάγνωστη μορφή.

I'm @ThreadReaderApp a Twitter bot here to help you read threads more easily. To trigger me, you just have to reply to (or quote) any tweet of the thread you want to unroll and mention me with the "unroll" keyword and I'll send you a link back on Twitter 😀 — Thread Reader App (@threadreaderapp) November 25, 2017

Possum every hour

Πολλοί αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί φτιάχνονται για διασκέδαση όπως εκείνοι που κάνουν αναρτήσεις με φωτογραφίες ή έργα τέχνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δυστυχώς, ο λογαριασμός Possum Every Hour έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τη λειτουργία του μόλις επέλθουν οι αλλαγές, αλλά λέει ότι το έργο του θα συνεχιστεί στο αντίπαλο δίκτυο του Twitter Mastodon.

Hi All, I regret to announce you all that this bot will stop working on 9th of February (Next week) due to new Twitter's API policy. I have no intention on paying Twitter for basic API usage.



You can continue to follow the bot on Mastodon:https://t.co/tGsVdbTKyu



It's been fun https://t.co/bNwJ4eqLjG — Possum Every Hour (Please See Pinned Tweet) (@PossumEveryHour) February 2, 2023

Auto-delete services (Υπηρεσίες αυτόματης διαγραφής)

Το Twitter δεν διαθέτει μια λειτουργία που να επιτρέπει να διαγράφετε μαζικά ή αυτόματα τα tweets σας, οπότε οι εφαρμογές τρίτων που χρησιμοποιούν το API του Twitter έχουν καλύψει αυτό το κενό.

Πολλές από αυτές χρεώνουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί ήδη να πληρώνουν το Twitter για πρόσβαση στο API, αλλά οι αλλαγές θα μπορούσαν να σημάνουν αλλαγές και εκεί.

If you think it’s time to delete tweets, we are here for you: https://t.co/Znwc7AQSpl. — TweetDeleter (@TweetDeleter) October 28, 2022

Weather, environment and health trackers (Παρακολούθηση καιρού, περιβάλλοντος και υγείας)

Τα earthquake bots και άλλοι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί για να δημοσιεύουν αυτόματες ενημερώσεις σχετικά με τον καιρό, το περιβάλλον ή θέματα υγείας, όπως η Covid, μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Γενικά λειτουργούν με την απόσπαση δεδομένων από άλλους ιστότοπους και την αυτόματη αποστολή τους στο Twitter χρησιμοποιώντας το API του Twitter.

Συχνά λειτουργούν σε εθελοντική βάση και δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπότε θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά τις αλλαγές.

A 1.4 magnitude earthquake occurred 9.94mi E of Seven Trees, CA. Details: https://t.co/ZNz9Ia3Wo3 Map: https://t.co/hMGZWEovN9 — SF QuakeBot (@earthquakesSF) February 3, 2023

Brand customer service accounts (Λογαριασμοί εξυπηρέτησης πελατών)

Αν είστε διαχειριστής κοινωνικών μέσων σε μια μεγάλη εταιρεία, μπορεί να χρησιμοποιείτε το Hootsuite ή μια παρόμοια πλατφόρμα για να παρακολουθείτε τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας και να παρακολουθείτε τα παράπονα των πελατών. Και αυτό βασίζεται στο API του Twitter.

Η πρώτη ένδειξη ότι το Twitter θα περιορίσει τη χρήση του API έγινε στα μέσα Ιανουαρίου, όταν το Twitter έκλεισε ξαφνικά την πρόσβαση για το Tweetbot, μια εφαρμογή του Twitter τρίτων κατασκευαστών βελτιστοποιημένη για προϊόντα Apple. Η κίνηση αυτή δεν εξηγήθηκε αρχικά, αλλά η εταιρεία δήλωσε αργότερα ότι εφάρμοζε μια μακροχρόνια πολιτική.

Say Goodbye to Tweetbot.



We've been proud to serve you over the last 12+ years, but due to circumstances beyond our control, we have to shut down Tweetbot.



Thank you so much for your patience and outpouring of support over these tough times at Tapbots. https://t.co/PjHePIkCpb pic.twitter.com/e45XXU7ugF — Tapbots (@tapbots) January 20, 2023

Η κίνηση του Twitter να χρεώνει την πρόσβαση στο API είναι η τελευταία σε μια σειρά αλλαγών που έχει κάνει ο Elon Musk από τότε που ανέλαβε την εταιρεία, σε μια προσπάθεια να την καταστήσει κερδοφόρα. Το Twitter δεν έχει δηλώσει τι θα χρεώνει για τη βασική πρόσβαση στο API, ούτε έχει υποδείξει αν η χρέωση θα ισχύει για όλους τους χρήστες του API, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών.

Το Twitter δεν διαθέτει πλέον τμήμα επικοινωνιών για να απευθυνθεί κανείς για σχόλια, αλλά οι ερωτήσεις στάλθηκαν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε προηγουμένως ο οργανισμός για την αντιμετώπιση ερωτημάτων του Τύπου.

Με πληροφορίες από Guardian