Instagram Notes: Η νέα υπηρεσία έφτασε στους χρήστες της Ευρώπης

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ανακοίνωσε ότι το κοινωνικό δίκτυο λανσάρει τη λειτουργία δυνατότητας σημειώσεων σε κείμενο (Instagram Notes) σε Ευρώπη και Ιαπωνία.

Οι σημειώσεις αυτές είναι σύντομες αναρτήσεις έως 60 χαρακτήρων που περιλαμβάνουν μόνο κείμενο και emojis και εμφανίζονται πάνω από τη φωτογραφία του προφίλ σας. Πριν από αυτή την επέκταση, οι Instagram Notes ήταν ήδη προσβάσιμες παντού όπου το Instagram είναι διαθέσιμο πέραν της Ευρώπης και της Ιαπωνίας ήδη από την αρχική κυκλοφορία της λειτουργίας τον Δεκέμβριο.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉



Notes are now available in Europe and Japan.



Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ