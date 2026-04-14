Τα 5 red flags που δεν πρέπει να αγνοείτε όταν βγαίνετε ραντεβού

Αν είστε ελεύθεροι/ες και ψάχνετε να γνωρίσετε κάποιον/α, υπάρχουν αρκετά θετικά σημάδια που πρέπει να αναζητήσετε στα άτομα με τα οποία βγαίνετε ραντεβού.

Η συνέπεια είναι το κλειδί, λέει η Σαμπρίνα Ρομανόφ, ψυχολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη και ειδική στις σχέσεις για την εφαρμογή γνωριμιών Hily.

«Σχεδόν ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει την εικόνα του τέλειου συντρόφου τον πρώτο μήνα της σχέσης», εξηγεί η ίδια. Όμως, κάποιος που αξίζει πραγματικά τον χρόνο σας θα συνεχίσει να δείχνει το ενδιαφέρον του πολύ καιρό μετά τη γνωριμία σας. Η ανάληψη ευθύνης για τα μειονεκτήματα και τα λάθη του είναι ένα άλλο θετικό σημάδι.

Ομοίως, υπάρχουν και αρνητικά σημάδια στα οποία πρέπει να δώσετε την προσοχή σας.

Ακολουθούν τα 5 red flags που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

1. Είναι εξαιρετικά ασυνεπείς

Όταν αρχίζεις να βγαίνεις με κάποιον, θέλεις να νιώθεις μια σταθερή και συνεχή ροή ενδιαφέροντος από τη μεριά του, λέει η Ρομανόφ.

Αντίθετα, αν σου δείχνει έντονο ενδιαφέρον στην αρχή ή ανάμεσα στα ραντεβού και μετά «εξαφανίζεται» και δεν έχεις νέα του, αυτό είναι κόκκινο σημαιάκι. «Σου δείχνει ότι δεν είσαι προτεραιότητα για αυτό το άτομο», εξηγεί.

Πρόσεξε ιδιαίτερα αν χρησιμοποιεί συνέχεια τη δικαιολογία ότι είναι «πολύ απασχολημένος», γιατί ακόμα και «οι πιο πολυάσχολοι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο για ό,τι πραγματικά έχει σημασία».

2. Ρίχνουν όλο το φταίξιμο στους πρώην τους

Υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις που πρέπει να σε προβληματίσουν όταν κάποιος μιλά για προηγούμενες σχέσεις.

«Αν περιγράφει τον/την πρώην ως τρελό, τοξικό ή εντελώς ανασφαλή», λέει η Ρομανόφ, «δείχνει έλλειψη αυτοκριτικής και ανάληψης ευθύνης για τον δικό του ρόλο στη σχέση». Αν μάλιστα μιλά έτσι για όλους τους πρώην του, είναι πολύ πιθανό να έχει συμβάλει και ο ίδιος σε αυτές τις δυναμικές.

Αυτό που θέλεις είναι κάποιον που μπορεί να αναγνωρίσει τα προβλήματα του παρελθόντος και να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί.

3. Κάνει «future faking» με μεγάλες υποσχέσεις από νωρίς

Στα πρώτα ραντεβού, ένας πιθανός σύντροφος δεν θα έπρεπε να σχεδιάζει ήδη διακοπές μαζί σου, να ρωτά τι θα κάνετε στα γενέθλιά σου ή να λέει πόσο θα σε λατρέψει η μητέρα του. Η Ρομανόφ το αποκαλεί αυτό «future faking».

Δημιουργώντας μια φαντασίωση για το κοινό σας μέλλον, «χτίζει μια ψεύτικη αίσθηση σύνδεσης και οικειότητας», συχνά για να επισπεύσει τη σωματική εγγύτητα.

«Ένα πιο συναισθηματικά ασφαλές άτομο δεν χρειάζεται να υπερβάλλει έτσι», λέει, ούτε να σε κάνει να νιώθεις ότι του «χρωστάς» κάτι από τόσο νωρίς.

4. Είναι αγενείς ή προσβλητικοί και το βαφτίζουν «ειλικρίνεια»

Αν κάποιος είναι σκληρός - κάνει «αστεία» εις βάρος σου, σε μειώνει ή αγνοεί τα όριά σου - αυτό από μόνο του είναι κόκκινο σημαιάκι.

Αν, όταν το επισημαίνεις, απαντά «είσαι πολύ ευαίσθητος» ή «απλώς είμαι ειλικρινής» και δεν αναλαμβάνει ευθύνη, τότε το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, λέει η Ρομανόφ. Δείχνει ότι δεν πρόκειται να πάρει στα σοβαρά τις ανάγκες σου.

«Η καλοσύνη είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά σε έναν σύντροφο», τονίζει, «γιατί ο κόσμος είναι ήδη σκληρός και χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να μπορείς να εμπιστευτείς».

5. Νιώθεις ότι περνάς «δοκιμαστικό» για να σε επιλέξει

Το άτομο με το οποίο βγαίνεις θα πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και άνεση. Αν αντίθετα νιώθεις ότι πρέπει διαρκώς να προσπαθείς για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του, αυτό είναι κόκκινο σημαιάκι.

Αυτό μπορεί να φαίνεται με διάφορους τρόπους: να ασχολείται με το κινητό του ενώ του μιλάς, να αργεί μέρες να σου απαντήσει, να σε κάνει να αναρωτιέσαι αν θα επικοινωνήσει ξανά.

Τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν αβεβαιότητα και την αίσθηση ότι πρέπει να προσπαθείς όλο και περισσότερο για να κρατήσεις την προσοχή του. Μακροπρόθεσμα, «συχνά οδηγεί στο να νιώθεις εντελώς άδειος», καταλήγει η Ρομανόφ.

Με πληροφορίες από CNBC Make It