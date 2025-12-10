«AI situationship»: Ποια είναι η τάση στο dating που θα καθορίσει το 2026;

Από το «cloaking» μέχρι το «Shrekking» και το «pocketing», νέες λέξεις και τάσεις εμφανίζονται συνεχώς για να περιγράψουν την εξελισσόμενη πραγματικότητα του dating.

Το 2026 φαίνεται πως μας επιφυλάσσει μια ξεχωριστή - ή ανησυχητική - τάση, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διαρκώς αυξανόμενη διείσδυσή της στην καθημερινότητά μας.

Σύμφωνα με την εφαρμογή γνωριμιών happn, η οποία ταιριάζει χρήστες με βάση τα σημεία όπου έχουν διασταυρωθεί οι διαδρομές τους, μία από τις τάσεις που «θα επαναπροσδιορίσουν τη σκηνή του dating το 2026» είναι η άνοδος της «AI situationship».

Για όσους δεν γνωρίζουν, μια situationship είναι μια ρομαντική και/ή σεξουαλική σχέση που δεν είναι επίσημη. Με άλλα λόγια, μια σχέση χωρίς δέσμευση.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εξάρτησή μας από την τεχνητή νοημοσύνη, το happn προβλέπει ότι αυτό θα γίνει ολοένα και συχνότερο, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν chatbots ως «μορφή συναισθηματικής εξάσκησης» ή ως «συναισθηματικούς καθρέφτες, χώρους διαλόγου και προσεκτικής ακρόασης».

Σύμφωνα με την έκθεση του happn, το 41% των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε πως δεν θα είχε πρόβλημα ο/η σύντροφός του να έχει στενή σχέση με έναν AI companion· το 43% είπε ότι αυτή η προοπτική τούς κάνει να νιώθουν άβολα· ενώ το 16% θα το θεωρούσε συναισθηματική απιστία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μια αίσθηση βεβαιότητας και συντροφικότητας, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί σε έναν κόσμο ραντεβού γεμάτο αντικρουόμενα μηνύματα και συναισθηματική εξουθένωση», λέει η ειδικός του happn, Claire Rénier.

«Οι AI situationships είναι ένα τόσο νέο φαινόμενο, που πολλά ζευγάρια ακόμη προσπαθούν να διαχειριστούν την παρουσία της AI μέσα στη σχέση τους. Για πολλούς, υπάρχει κάτι ανησυχητικό στο να γνωρίζουν ότι ο σύντροφός τους αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει αλλού συναισθηματική ασφάλεια.»

Η Rénier συνεχίζει: «Αν ο σύντροφός σας στρέφεται σε έναν ψηφιακό συνοδό για υποστήριξη, είναι φυσικό να νιώθετε πως υπάρχει ένα οικείο κομμάτι της ζωής του από το οποίο είστε αποκλεισμένοι. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διδάξει στους ανθρώπους πώς να αγαπούν, η αληθινή αγάπη βασίζεται πάντα στην ανθρώπινη ατέλεια. Η AI δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τη χαοτική, μερικές φορές άβολη, αλλά απολύτως αυθεντική σύνδεση που μπορείς να βρεις μόνο με έναν άλλο άνθρωπο.»

«Το dating είναι ήδη περίπλοκο και υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη βοήθεια και την εξάρτηση: αν η AI μπορεί να διδάξει στους ανθρώπους πώς να αγαπούν, θα χρειαστεί τελικά να ξαναμάθουν πώς να αγαπούν και χωρίς αυτήν.»

Λιγότερο ανησυχητικές είναι άλλες τάσεις για το 2026 που επισημαίνει το happn, όπως η άνοδος του «sex care», που αναφέρεται στο σεξ ως «μορφή ευεξίας», και η επιστροφή των ανθρώπων σε πιο αυθεντικές και offline ρομαντικές χειρονομίες· σε αντίθεση με τα DMs και το λεγόμενο «ZIP coding».

