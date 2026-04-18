Συνάντηση Λευκού Οίκου με Anthropic με την ελπίδα να συμφωνήσουν σε «εκεχειρία»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic συναντήθηκε την Παρασκευή με κορυφαίους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες στην Ουάσινγκτον για τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που ενέχει το νέο ισχυρό μοντέλο της εταιρείας — ανησυχίες που έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τη συνεργασία μαζί της.

Ο CEO Dario Amodei συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής του προσωπικού Susie Wiles, ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent και ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας Sean Cairncross.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν προχώρησε σε άμεσες ανακοινώσεις σχετικά με το αν η συνάντηση οδήγησε σε κάποια πιθανή αποκλιμάκωση της πολύμηνης διαμάχης μεταξύ της εταιρείας και της αμερικανικής κυβέρνησης για τη δεοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ούτε αν υπήρξε συμφωνία για την πρόσβαση ομοσπονδιακών υπηρεσιών στο νέο εργαλείο της εταιρείας, Mythos.

Ωστόσο, η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Λευκού Οίκου σηματοδότησε σαφή διαφοροποίηση από την προηγούμενη επικριτική στάση απέναντι στην εταιρεία.

«Σήμερα, ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε μια εισαγωγική συνάντηση με την Anthropic, η οποία ήταν παραγωγική και εποικοδομητική», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας, καθώς και κοινές προσεγγίσεις και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στην ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ασφάλειας».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο χαρακτήρισαν την Anthropic κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, αντιδρώντας στην άρνηση της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση του λογισμικού της για μαζική επιτήρηση ή αυτόνομα οπλικά συστήματα. Τότε, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τη χρήση των προϊόντων της.

Η πρωτοφανής αυτή νομική αντιπαράθεση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οι οποίες φοβούνται ότι ενδέχεται να παραβιάσουν τη νομοθεσία αν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα της Anthropic - συμπεριλαμβανομένου του Mythos, η ύπαρξη του οποίου ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από το Πεντάγωνο και το υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον τρεις ακόμη υπηρεσίες - μεταξύ αυτών το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοδότησης Στέγασης - φέρεται να έχουν διακόψει τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας.

Παράλληλα, ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες φαίνεται να παρακάμπτουν τις σχετικές οδηγίες, προκειμένου να αξιολογήσουν τον πιθανό κίνδυνο που ενέχει το Mythos για τα ευαίσθητα πληροφοριακά τους συστήματα. Το υπουργείο Οικονομικών, που επιδίωξε πρόσβαση στο εργαλείο για να εξετάσει τις επιπτώσεις του στην κυβερνοασφάλεια των τραπεζών, συγκαταλέγεται μεταξύ όσων ζητούν κατευθύνσεις για το πώς να προχωρήσουν.

Σύμφωνα με email που εστάλη σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτραπεί η χρήση μιας «τροποποιημένης» εκδοχής του Mythos.

«Συνεργαζόμαστε στενά με παρόχους μοντέλων, άλλους εταίρους της βιομηχανίας και την κοινότητα πληροφοριών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας πριν από πιθανή διάθεση μιας τροποποιημένης εκδοχής του μοντέλου στις υπηρεσίες», ανέφερε ο επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του OMB, Gregory Barbaccia.

Με πληροφορίες από Politico