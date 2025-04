Starbucks: Εγκαίνια για το πρώτο κατάστημα φτιαγμένο με 3D printing

Η αλυσίδα Starbucks ανοίγει αυτή την εβδομάδα το πρώτο της κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατασκευάστηκε με τη χρήση 3D printing.

Το νέο, αποκλειστικά drive-thru κατάστημα βρίσκεται στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, και δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ρομποτικού βραχίονα, ο οποίος τοποθέτησε διαδοχικές στρώσεις σκυροδέματος.

Με αυτό το κατάστημα, η Starbucks γίνεται μία από τις λίγες μεγάλες αλυσίδες στις ΗΠΑ που δοκιμάζουν την τεχνολογία 3D printing σε εταιρικές κατασκευές. Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε οικιστικές δομές, στο πλαίσιο προσπαθειών για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει αν σχεδιάζει να δημιουργήσει περισσότερα παρόμοια καταστήματα, ούτε εξήγησε γιατί επέλεξε το Μπράουνσβιλ, μια πόλη περίπου 190.000 κατοίκων, όπου ήδη λειτουργούν τουλάχιστον τέσσερα άλλα καταστήματα της αλυσίδας.

Το νέο κατάστημα έχει συμπαγή, ορθογώνια δομή και, με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο της εταιρείας. Από κοντά, όμως, ξεχωρίζουν τα κυματιστά τοιχώματα, αποτέλεσμα της διαδικασίας 3D εκτύπωσης.

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα των κατασκευών, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τις πρώτες προσπάθειες του κλάδου να αξιοποιήσει την τεχνολογία.

«Βρισκόμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο», δήλωσε ο Τζέιμς Ρόουζ, διευθυντής του Institute for Smart Structures στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί. «Είναι καλό που βλέπουμε τόσες διαφορετικές εφαρμογές, και πιστεύω πως τελικά θα ανακαλύψουμε πού έχει πραγματικά αξία. Προς το παρόν, όμως, θα δούμε πολλά πειράματα — και αυτό είναι θετικό».

Η Φαβιόλα Μαλντονάντο, που διατηρούσε κοσμηματοπωλείο δίπλα από το σημείο, παρακολούθησε την πρόοδο της κατασκευής. «Ήταν απλώς διαφορετικό», είπε. «Πολύ υψηλή τεχνολογία».

Η Starbucks επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το πρώτο κατάστημά της στις ΗΠΑ που κατασκευάστηκε με 3D printing, αλλά αρνήθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη.

☕ Starbucks (@Starbucks) has unveiled its first-ever 3D-printed store in the United States, located at 2491 Boca Chica Boulevard in Brownsville, Texas. Designed as a Pick-Up Only location, this 1,400-square-foot café operates exclusively as a drive-thru and walk-up, catering to… pic.twitter.com/tSGq8W6GnG