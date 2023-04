SpaceX: Εξερράγη λίγο μετά την εκτόξευση ο πύραυλος Starship

Ο πύραυλος Starship της SpaceX εκτοξεύτηκε, αλλά δεν πέτυχε τους πιο φιλόδοξους στόχους του, όταν εξερράγη λίγα λεπτά μετά την πτήση του.

Τρία λεπτά μετά τις 16.30 ώρα Ελλάδας - που ήταν η καθορισμένη εκτόξευσή του - από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας, ο Starship απογειώθηκε.

Λιγότερο από τρία λεπτά αργότερα αποσυνδέθηκε από τον πύραυλο Super Heavy για μια πτήση 90 λεπτών, πριν αυτοκαταστραφεί τελικά και πέσει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο πύραυλος Super Heavy πραγματοποίησε μάλιστα μια σειρά ελιγμών πριν πέσει στον Κόλπο του Μεξικού.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό »,έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation