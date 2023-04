SpaceX: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του Starship, του πιο ισχυρού πυραύλου

Η SpaceX του Έλον Μασκ ανέβαλε την τελευταία στιγμή την εκτόξευση του Starship, του πιο ισχυρού πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση του Starship από το Τέξας ήταν στην τελική ευθεία, όταν τελικά αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί. Ο λόγος ήταν ένα ζήτημα συμπίεσης που προέκυψε, το οποίο δεν μπόρεσαν να επιλύσουν εγκαίρως οι μηχανικοί.

Ακόμη δεν είναι σαφές πότε θα κάνει η SpaceX την επόμενη προσπάθεια για την εκτόξευση του πυραύλου. «Μάθαμε πολλά σήμερα, θα ξαναδοκιμάσουμε σε λίγες ημέρες», έγραψε ο Έλον Μασκ στο πρώτο tweet μετά την αναβολή της εκτόξευσης.

Αυτή η πρώτη δοκιμαστική, μη επανδρωμένη, πτήση του πυραύλου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα θεωρούνταν το πρώτο βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη και τελικά για μία αποστολή στον Άρη.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

Ο πύραυλος έχει ύψος 120 μέτρα, δηλαδή είναι 10 μέτρα μεγαλύτερος από τον Saturn V που έστειλε τον άνθρωπο στη Σελήνη το 1969.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL