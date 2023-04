Η SpaceX του Έλον Μασκ θα εκτοξεύσει τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει αναπτυχθεί ποτέ

Η SpaceX του Έλον Μασκ στοχεύει σήμερα στην πρώτη δοκιμή πτήσης ενός ολοκληρωμένου πυραύλου Starship από τη βάση Starbase στο Τέξας.

Ο Starship, έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ. Ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει αναπτυχθεί ποτέ πρόκειται να επιχειρήσει την παρθενική του εκτόξευση, σύμφωνα με το BBC. Έχει ύψος σχεδόν 120 μέτρα και έχει σχεδιαστεί για να έχει σχεδόν διπλάσια ώθηση από οποιονδήποτε άλλο πύραυλο στην ιστορία.

Η επίδειξη της Δευτέρας χωρίς πλήρωμα θα λάβει χώρα στην Μπόκα Τσίκα στο Τέξας. Στόχος είναι να στείλει το ανώτερο τμήμα του προς τα ανατολικά, για να ολοκληρώσει σχεδόν έναν κύκλο γύρω από τον πλανήτη.

Ο Έλον Μασκ πάντως απηύθυνε έκκληση σε όλους να μετριάσουν τις προσδοκίες τους. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν πύραυλο να παρουσιάσει κάποιου είδους αποτυχία στην πρώτη του απόπειρα. «Είναι η πρώτη εκτόξευση ενός πολύ περίπλοκου, γιγαντιαίου πυραύλου, οπότε μπορεί να μην εκτοξευτεί. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, και αν δούμε κάτι που μας ανησυχεί, θα αναβάλουμε την εκτόξευση», δήλωσε σε εκδήλωση του Twitter Spaces.

«Αν εκτοξεύσουμε, θα θεωρούσα ότι οτιδήποτε δεν θα οδηγούσε στην καταστροφή της ίδιας της εξέδρας εκτόξευσης θα ήταν μια νίκη», τόνισε ο Έλον Μασκ.

Αναμένεται ότι χιλιάδες θεατές να προσπαθήσουν να φτάσουν σε παράκτιες τοποθεσίες στον Κόλπο του Μεξικού για να παρακολουθήσουν το γεγονός.

Έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμος. Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια εποχή διαπλανητικών ταξιδιών για τους απλούς ανθρώπους. Το ανώτερο τμήμα του Starship έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε σύντομες διαδρομές, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρηθεί να εκτοξευθεί μαζί με το χαμηλότερο τμήμα του.

Αυτός ο εκτοξευτής, που ονομάζεται απλώς Super Heavy, πυροδοτήθηκε ενώ ήταν στερεωμένος στη βάση εκτόξευσης τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι κινητήρες σε εκείνη την περίπτωση είχαν περιοριστεί στο μισό της ικανότητάς τους.

Εάν, όπως υποσχέθηκε, η SpaceX πάει για 90% ώθηση τη Δευτέρα, το στάδιο θα πρέπει να αποδώσει γύρω στους 70 μεγατόνους. Αυτό ισοδυναμεί με τη δύναμη που απαιτείται για την προώθηση σχεδόν 100 υπερηχητικών αεροσκαφών Concorde κατά την απογείωση.

T-12 hours until the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket; targeting ~8:00 a.m. CT for liftoff → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/dZTNuOnKPr