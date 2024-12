Sora.com: Αυτό είναι το μέλλον των βίντεο εικονικής πραγματικότητας, λέει η OpenAI

Η OpenAI εγκαινίασε επίσημα το νέο πολυαναμενόμενο εργαλείο δημιουργίας ΑΙ βίντεο, το Sora.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Sam Altman, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέσω livestream την κυκλοφορία του Sora, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο στους χρήστες ChatGPT Plus και Pro σε ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Sora δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη, να δημιουργεί ρεαλιστικά βίντεο με βάση τις περιγραφές που δίνει ο ίδιος. Το εργαλείο αυτό βρίσκεται σε έναν αυτόνομο ιστότοπο, το sora.com. Εκεί ο κάθε χρήστης μπορεί να εξερευνήσει αλλά και να ανακαλύψει τι δημιουργούν άλλοι χρήστες.

Μάλιστα κάνοντας κλικ σε ένα από τα βίντεο, οι χρήστες μπορούν να δουν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο. Για πρώτη φορά το πολυσυζητημένο εργαλείο παρουσιάστηκε στις αρχές του προηγούμενου έτους, ωστόσο ήταν διαθέσιμο μόνο για δοκιμές ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Our holiday gift to you: Sora is here. https://t.co/UhdmYuGHtT pic.twitter.com/ljoruQsfO0