Artemis II: Οι αστροναύτες φτάνουν στην «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης – Πιο μακριά από κάθε άνθρωπο

Οι αστροναύτες της ιστορικής αποστολής Artemis II αναμένεται να φτάσουν τη Δευτέρα στη μακρινή πλευρά της Σελήνης, ταξιδεύοντας πιο βαθιά στο Διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Η NASA δηλώνει ικανοποιημένη από την πορεία της αποστολής μετά την εκτόξευση της Τετάρτης, με το πλήρωμα, τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό, να βρίσκεται σε τροχιά που θα καταρρίψει το ρεκόρ απόστασης από τη Γη.

Όπως ανέφερε ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, «η Γη φαίνεται πολύ μικρή και η Σελήνη ολοένα μεγαλώνει», μετά την ενεργοποίηση κρίσιμου προωθητήρα που έβγαλε το σκάφος από την τροχιά της Γης.

Artemis II: Επιμένει η δυσλειτουργία στην τουαλέτα

Πρόκειται για τους πρώτους αστροναύτες που κατευθύνονται προς τη Σελήνη εδώ και πάνω από 50 χρόνια, συνεχίζοντας το έργο του προγράμματος Apollo, που ολοκληρώθηκε το 1972.

Παρά την επιτυχημένη πορεία και τα πολύτιμα δεδομένα και εικόνες που ήδη στέλνει το σκάφος Orion, το πλήρωμα αντιμετωπίζει ένα επίμονο πρόβλημα. Δεν είναι άλλο από τη δυσλειτουργία της τουαλέτας.

Μέχρι να αποκατασταθεί, οι αστροναύτες χρησιμοποιούν εφεδρικούς σάκους συλλογής ούρων, καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί σταθερά από την εκτόξευση, με τους μηχανικούς να εκτιμούν ότι πιθανός πάγος εμποδίζει τη σωστή αποστράγγιση. Η τουαλέτα, πάντως, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για άλλες ανάγκες.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος Orion, Ντέμπι Κορθ, ανέφερε επίσης ότι υπάρχει και δυσάρεστη οσμή στον χώρο του μπάνιου, σημειώνοντας ότι «οι τουαλέτες στο Διάστημα είναι πάντα μια πρόκληση».

Artemis II: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της αποστολής

Παρά τα προβλήματα, το ηθικό του πληρώματος παραμένει υψηλό. Ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν περιέγραψε ως «τη σπουδαιότερη στιγμή της ζωής του» την επικοινωνία που είχε από το Διάστημα με τις κόρες του.

Η αποστολή έχει ήδη προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες, μεταξύ των οποίων και του λεγόμενου Orientale Basin, ενός τεράστιου κρατήρα που θυμίζει «στόχο». Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ δήλωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία που παρατήρησαν, τονίζοντας ότι «κανένα ανθρώπινο μάτι δεν το είχε δει έτσι μέχρι σήμερα».

Το πλήρωμα έχει εκπαιδευτεί στη γεωλογία, ώστε να καταγράφει και να περιγράφει χαρακτηριστικά της Σελήνης, όπως αρχαίες ροές λάβας και κρατήρες πρόσκρουσης.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της αποστολής αναμένεται όταν το σκάφος εισέλθει στη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης, όπου η βαρύτητά της θα υπερισχύει εκείνης της Γης. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, οι αστροναύτες θα φτάσουν σε απόσταση-ρεκόρ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη ανθρώπινη αποστολή.

Artemis II: Η διαφορά της με τις αποστολές Apollo

Σε αντίθεση με τις αποστολές Apollo που πλησίασαν περίπου στα 110 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, το Artemis II θα περάσει σε απόσταση άνω των 6.400 χιλιομέτρων, προσφέροντας πανοραμική θέα ολόκληρης της Σελήνης, ακόμη και κοντά στους πόλους.

Η διέλευση γύρω από τη Σελήνη θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, με το πλήρωμα να παρατηρεί το φεγγάρι τόσο με γυμνό μάτι όσο και με κάμερες, καταγράφοντας περιοχές που ήταν αδύνατο να αποτυπωθούν από τους αστροναύτες του Apollo.

Η αποστολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της NASA για επιστροφή στη Σελήνη με μόνιμη παρουσία, που θα λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικές εξερευνήσεις. Ο στόχος είναι η πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση να πραγματοποιηθεί το 2028, κοντά στον νότιο πόλο του φεγγαριού.

Με πληροφορίες από Guardian