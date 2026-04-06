Artemis II: Το πλήρωμα της αποστολής εισήλθε στη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής «Artemis II» της NASA έχουν εισέλθει στη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης, όπου η βαρύτητά της ασκεί μεγαλύτερη έλξη στο διαστημικό σκάφος σε σχέση με τη γήινη.

Το πλήρωμα πραγματοποίησε τη μετάβαση, τέσσερις ημέρες, έξι ώρες και δύο λεπτά μετά την έναρξη της αποστολής, όταν βρισκόταν περίπου 62.800 χλμ. από τη Σελήνη και 373.400 χλμ. μακριά από τη Γη.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο θα είναι το ταξίδι αργότερα τη Δευτέρα στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπου θα εισχωρήσουν βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο πριν από αυτούς.

«Είμαστε όλοι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για αύριο», δήλωσε την Κυριακή η Λόρι Γκλέιζ, αναπληρώτρια διοικήτρια της Αποστολής Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης της NASA. «Η ομάδα πτητικών λειτουργιών και η επιστημονική μας ομάδα είναι έτοιμες για την πρώτη πτήση κοντά στη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια».

Η αποστολή του Artemis II

Το πλήρωμα αποτελείται από τους πρώτους αστροναύτες που ταξιδεύουν προς τη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε το πρόγραμμα «Απόλλων» το 1972.

Οι πτήσεις του Απόλλων της δεκαετίας του 1960 και του 1970 πετούσαν περίπου 70 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης, αλλά το πλήρωμα της Artemis θα βρίσκεται σε απόσταση λίγο πάνω από 4.000 μίλια κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του, κάτι που θα του επιτρέψει να δει ολόκληρη τη σφαιρική επιφάνεια της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών κοντά και στους δύο πόλους.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η οποία θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, το πλήρωμα θα πρέπει να παρατηρήσει τον ουράνιο σώμα με γυμνό μάτι, καθώς και με τις κάμερες που διαθέτει επί του σκάφους. Το ταξίδι υπόσχεται θέα της αθέατης πλευράς της Σελήνης, η οποία ήταν πολύ σκοτεινή ή πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί από τους 24 αστροναύτες του Απόλλων που τους προηγήθηκαν.

Όταν το Orion περάσει πίσω από τη Σελήνη, η αποστολή θα εισέλθει σε μια προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνιών διάρκειας περίπου 40 λεπτών, καθώς η επιφάνεια της Σελήνης θα εμποδίζει τα ραδιοσήματα που απαιτούνται για να συνδεθεί το Deep Space Network με το διαστημικό σκάφος.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε πάντα ακριβώς τι θα δουν», δήλωσε η Κέλσι Γιανγκ, επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής Artemis II, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Αν όλα πάνε καλά, καθώς το διαστημικό σκάφος «Orion» περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες – οι Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Ρέιντ Γουάιζμαν και Βίκτορ Γκλόβερ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν – θα μπορούσαν να καταρρίψουν ένα ρεκόρ, φτάνοντας μακριά από τη Γη περισσότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

Οι αστροναύτες έχουν ήδη απολαύσει θέα της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχε δει ποτέ πριν ανθρώπινο μάτι. Τις πρώτες ώρες της Κυριακής, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε μια εικόνα που τραβήχτηκε από το πλήρωμα της Artemis II, η οποία δείχνει μια μακρινή Σελήνη με την λεκάνη Orientale (γνωστή και ως το «Grand Canyon» της Σελήνης) ορατή.

«Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη έχει παρατηρηθεί από ανθρώπινα μάτια», δήλωσε η NASA. Ο τεράστιος κρατήρας, που μοιάζει με στόχο, έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν από κάμερες σε τροχιά.

Η άλλη πλευρά της Σελήνης

Καθώς ξυπνούσαν για την πέμπτη ημέρα της 10ήμερης αποστολής, το διαστημόπλοιο «Orion» βρισκόταν σχεδόν 346.000 χλμ. από τη Γη και 104.607 χλμ. από τη Σελήνη, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου της NASA.

Ο πρώην αστροναύτης Τσάρλι Ντιούκ, ο οποίος περπάτησε στη Σελήνη το 1972 στο πλαίσιο της αποστολής «Απόλλων 16», έκανε την τελετουργική κλήση αφύπνισης στο πλήρωμα. «Κάτω από εσάς, στη Σελήνη, βρίσκεται μια φωτογραφία της οικογένειάς μου. Εύχομαι να σας θυμίζει ότι εμείς στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο σας ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ εσάς και όλη την ομάδα στο έδαφος που συνεχίζετε την κληρονομιά του «Απόλλων» με το πρόγραμμα «Artemis», δήλωσε ο 90χρονος.

Η NASA ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα της αποστολής «Artemis» ολοκλήρωσε μια επίδειξη χειροκίνητης πλοήγησης και εξέτασε το σχέδιο της πτήσης γύρω από τη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένης της ανασκόπησης των χαρακτηριστικών της επιφάνειας που πρέπει να αναλύσουν και να φωτογραφίσουν κατά τη διάρκεια της περιφοράς τους γύρω από τη Σελήνη.

Παράλληλα, «εστιάζουμε ιδιαίτερα στο οικοσύστημα, το σύστημα υποστήριξης ζωής του διαστημικού σκάφους», δήλωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, την Κυριακή σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNN. «Είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες πετούν με αυτό το διαστημικό σκάφος. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο να συλλέξουμε δεδομένα».

Την πέμπτη ημέρα, οι αστροναύτες δοκίμαζαν τις στολές «επιβίωσης» τους, σύμφωνα με τη NASA. Οι φωτεινές πορτοκαλί στολές φοριούνται κατά την απογείωση και την επανείσοδο, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η αποσυμπίεση της καμπίνας.

Αν και οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα προσγειωθούν στην επιφάνεια της Σελήνης, αναμένεται να σπάσουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη κατά τη διάρκεια της περιφοράς τους γύρω από τη Σελήνη.

Την επόμενη μέρα, «θα βρίσκονται στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, θα σπάσουν αυτό το ρεκόρ και θα μάθουμε πάρα πολλά για το διαστημικό σκάφος», δήλωσε ο Άιζακμαν.

Οι πληροφορίες θα είναι «υψίστης σημασίας για την προετοιμασία μελλοντικών αποστολών, όπως η Artemis III το 2027 και, φυσικά, η ίδια η σεληνιακή προσγείωση με την Artemis IV το 2028».

Με πληροφορίες από Guardian