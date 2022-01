Οι επιστήμονες εξακολουθούν να διαφωνούν για το ποια είναι η μεγαλύτερη ηλικία στην οποία ένας άνθρωπος έχει καταφέρει να φτάσει και στο αν υπάρχει ένα αυστηρό ηλικιακό όριο για την έλευση του φυσικού θανάτου.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι δεκάδες άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν καταγραφεί επισήμως που ξεπέρασαν τα 110 έτη. Μάλιστα, έχει καταγραφεί και μια γυναίκα από τη Γαλλία η οποία πέθανε σε ηλικία 122 ετών το 1997.

«Η πιθανή ύπαρξη ενός σταθερού ανώτατου ηλικιακού ορίου στις ανθρώπινες ζωές συζητείται έντονα», γράφουν ο στατιστικολόγος από το πανεπιστήμιο HEC του Μόντρεαλ, Λέο Μπελζίλε και οι συνεργάτες του σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «Annual Review of Statistics and Its Application». «Υπάρχει διαρκές και ευρέως διαδεδομένο ενδιαφέρον για την κατανόηση αυτού του ορίου, εάν βέβαια αυτό υπάρχει για τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου».

Πρόκειται για ένα ερώτημα με σημασία που ξεπερνά το αν κάποιος υπερήλικας θα μπει για παράδειγμα στο ρεκόρ Γκίνες. Αρχικά, η απουσία ανώτατου ορίου ηλικίας θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η διαπίστωση για το εάν οι ανθρώπινες ζωές έχουν ένα απαράβατο μέγιστο όριο μπορεί να προσφέρει στοιχεία για την κατανόηση της γήρανσης, καθώς και να βοηθήσει την έρευνα για την παράταση της ζωής.

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δεν έχουν επιλύσει ακόμη αυτό το ερώτημα με αποτέλεσμα όπως αναφέρουν οι ερευνητές να προκύπτουν διαμάχες. Πάντως, η δική τους ανάλυση δεδομένων για υπεραιωνόβιους δείχνει ότι οποιοδήποτε ανώτατο όριο μακροζωίας (αν υπάρχει) φτάνει τουλάχιστον τα 130 χρόνια και πιθανώς ξεπερνά ακόμα και τα 180. Μάλιστα, ορισμένα σύνολα δεδομένων, αναφέρουν οι συγγραφείς, «δεν θέτουν κανένα όριο στη διάρκεια ζωής του ανθρώπου».

Από την ηλικία των 50 ετών και μετά, σύμφωνα με στατιστικές, ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται εκθετικά σε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 80 ετών περίπου, ο ρυθμός αύξησης της θνησιμότητας αρχίζει να επιβραδύνεται (ένα αποτέλεσμα που αναφέρεται ως επιβράδυνση της θνησιμότητας στα τέλη της ζωής).

Στο πλαίσιο αυτό, ανάλογα με τις λεπτομέρειες του συνόλου δεδομένων (όπως ποιες ηλικίες περιλαμβάνονται και για ποια χώρα), ένα πιθανό όριο ανώτατης μακροζωίας εκτιμάται μεταξύ 130–180 ετών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο.

Ωστόσο, οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι «κάθε παρατηρούμενη διάρκεια ζωής ήταν και θα είναι πάντα πεπερασμένη» και τονίζουν πως «απαιτείται προσεκτική μετάφραση των μαθηματικών αληθειών στην καθημερινή γλώσσα».

Άλλοι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι, με έναν αυξανόμενο αριθμό υπεραιωνόβιων γύρω μας, είναι πιθανό ότι κάποιος θα φτάσει τα 130 έτη μέσα στον αιώνα μας. «Ωστόσο ένα ρεκόρ πολύ πάνω από αυτή την ηλικία θα παραμείνει εξαιρετικά απίθανο», σημειώνουν ο Μπελζίλε και οι συνεργάτες του.

Με πληροφορίες από Smithsonian Magazine