Πότε θα κυκλοφορήσει το Sony PlayStation 6- Διέρρευσε σε επίσημα έγγραφα

Κατά πάσα πιθανότητα μόλις διέρρευσε το χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το Sony PlayStation 6.

Η φερόμενη ημερομηνία αποκαλύπτεται στο 22 σελίδων έγγραφο που κατέθεσε η Sony στην Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) του Ηνωμένου Βασιλείου, τη βρετανική υπηρεσία που καλείται να εξετάσει την εξαγορά της Activision Blizzard.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Sony ενδέχεται να ανακοινώσει την επόμενη γενιά του PlayStation μέσα στο 2027.

Αυτό σημαίνει πως το PS5 θα κλείσει περίπου 7 χρόνια στην αγορά μέχρι τότε. Για την ιστορία, και ο κύκλος του PS4 ήταν αντίστοιχος, αφού η κονσόλα έφτασε το 2013 και το PS5 την διαδέχθηκε το 2020, δηλαδή επτά χρόνια αργότερα.

Το σχετικό απόσπασμα του εγγράφου έφερε στο φως της δημοσιότητας ο γνωστός δημοσιογράφος της gaming βιομηχανίας, Stephen Totilo:

PS6 release date [redacted]. Some time after 2027, I guess?



From Sony's new filing to the UK's competition regulator, as it tries to block the Activision-Microsoft deal



