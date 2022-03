Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέλος και το Twitter μετά το Facebook στη Ρωσία

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή Roskomnadzor, αρμόδια για το διαδίκτυο, μπλόκαρε την πρόσβαση στο Twitter, όπως επιβεβαίωσε το πρακτορείο Tass.



Λίγο νωρίτερα, η ίδια αρχή είχε αποκλείσει και το Facebook, αποδίδοντας στην πλατφόρμα «διακρίσεις» σε βάρος των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, οδηγεί τη χώρα σε πλήρη διαδικτυακή απομόνωση για όσα συμβαίνουν παράλληλα στη γειτονική Ουκρανία.

«Τέλος και το Twitter από τη Ρωσία. Η χώρα αποσυνδέθηκε από τον κόσμο. Μέσα σε μία εβδομάδα το έθνος των 145 εκατομμυρίων ανθρώπων σφραγίστηκε ερμητικά. Με σχεδόν καμία αντίρρηση από τη Δούμα τού Πούτιν. Ενέκριναν την «ειδική επιχείρησή του» στην Ουκρανία και την τεράστια καταστολή και λογοκρισία στη Ρωσία» σχολιάζει η Μπιάνκα Γκολοντρίγκα, επικεαφλής διεθνών υποθέσεων του CNN.



And there goes Twitter in Russia. The country has been disconnected from the world. In one week a nation of 145m- hermetically sealed. With barely any objection from Putin’s Duma. They approved his “special operation” in Ukraine and his massive repression and censorship at home. https://t.co/d8nuYUuJj4 — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) March 4, 2022



Κάποιοι, όπως ο ανταποκριτής του ABC, Τζέιμς Λόνκγμαν είναι σε θέση να βλέπει ακόμη τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας πως «άλλο να ανακοινώνεις την απαγόρευση σε κάτι και άλλο να διασφαλίζεις πως αυτό συνέβη».

I’m still able to access Facebook and Twitter in Russia. It may take time for code to trickle through, I don’t know. But for now full access. Announcing a ban on something is one thing, making sure it happens is another. — James Longman (@JamesAALongman) March 4, 2022

Σύμφωνα με άλλους, στη χώρα έχει «πέσει» ήδη και το YouTube.

Η απαγόρευση του Facebook νωρίτερα προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων σε πολλές χώρες της Δύσης για την προσπάθεια «φίμωσης» και online λογοκρισίας από τη Ρωσία.



«Ανησυχούμε βαθιά γι'αυτό και προβληματιζόμαστε για την απειλή στην ελευθερία του λόγου στη χώρα» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.



