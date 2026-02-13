Το πλάσμα σε μέγεθος μπάλας που ίσως ήταν από τα πρώτα φυτοφάγα ζώα της στεριάς

Ένα μικρό πλάσμα, στο μέγεθος μπάλας του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, που ζούσε πριν 307 εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη, φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα για την εμφάνιση των πρώτων φυτοφάγων ζώων στη στεριά.

Το νέο είδος, με την ονομασία Tyrannoroter heberti, θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα τετράποδα, που παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις φυτικής διατροφής.

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution και βασίζεται σε ένα κρανίο που βρέθηκε μέσα σε απολιθωμένο κορμό δέντρου στα βράχια του νησιού Κέιπ Μπρέτον, στη Νέα Σκωτία του Καναδά. Το όνομα του είδους αποτελεί φόρο τιμής στον Μπράιαν Χέμπερτ, τον ερασιτέχνη παλαιοντολόγο που εντόπισε το απολίθωμα.

A chunky, squat creature that roamed Earth 307 million years ago is helping scientists understand how plant-eating animals first appeared on land. The newly described species is one of the earliest known tetrapods — or four-limbed animals — to show evidence of having a… pic.twitter.com/2HaZoRX8eV — CNN (@CNN) February 11, 2026

Πώς προέκυψε το όνομα του φυτοφάγου ζώου

Σύμφωνα με τον παλαιοντολόγο Άρτζαν Μαν από το Field Museum του Σικάγο, το όνομα μεταφράζεται περίπου ως «ο τυραννικός σκαφτιάς (σ.σ. αυτό που σκάβει) του Χέμπερτ», καθώς το ρύγχος του πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για σκάψιμο.

Με τη βοήθεια τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, οι ερευνητές μελέτησαν το κρανίο με μεγάλη λεπτομέρεια. Το ζώο περιγράφεται ως «μικρό, παχουλό και χαριτωμένο, στο μέγεθος μπάλας», με εμφάνιση που θύμιζε σύγχρονη σαύρα.

Αυτό που το ξεχώριζε ήταν η δομή του κρανίου και των δοντιών του. Είχε φαρδύ, σχεδόν καρδιόσχημο κρανίο και μεγάλες σειρές δοντιών τόσο στην κάτω γνάθο όσο και στην οροφή του στόματος. Τα δόντια αυτά εφάρμοζαν μεταξύ τους σαν κομμάτια παζλ, επιτρέποντας στο ζώο να αλέθει σκληρά, ινώδη φυτά.

Οι επιστήμονες εντόπισαν χαρακτηριστικά σημάδια φθοράς στα δόντια μέσω αξονικών τομογραφιών και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ενδείξεις που συνδέονται με φυτοφάγα ζώα μεταγενέστερων περιόδων.

Paleo news! Meet newly described Tyrannoroter heberti, one of the earliest herbivorous land vertebrates ever to be found! Carbon dating back to 307-myr this plant eater lived towards the end of the Carboniferous Period in what would later become Cape Breton Island, Nova Scotia. pic.twitter.com/ASpaXZkGj3 — PaleoHare.Knowledge (@DinoKnowledge) February 10, 2026

Η φυτοφαγία εμφανίστηκε νωρίτερα απ’ ό,τι νόμιζαν οι επιστήμονες

Η ανακάλυψη μεταθέτει πιο πίσω στο χρόνο την εμφάνιση φυτοφάγων σπονδυλωτών. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η μετάβαση των τετραπόδων στη στεριά και η υιοθέτηση φυτικής διατροφής φαίνεται πως συνέβη σχεδόν ταυτόχρονα, στα μέσα της Λιθανθρακοφόρου Περιόδου.

Η αλλαγή στη διατροφή πιθανότατα συνοδεύτηκε και από σωματικές προσαρμογές. Για να χωνεύουν τα σκληρά φυτικά υλικά, τέτοια ζώα φαίνεται ότι ανέπτυξαν πιο ογκώδη σώματα και μεγαλύτερα πεπτικά συστήματα, ικανά να φιλοξενούν μικροοργανισμούς που διασπούν τις φυτικές ίνες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Tyrannoroter heberti ίσως αρχικά τρεφόταν με έντομα, πριν εξελιχθεί σταδιακά σε φυτοφάγο, «συντομεύοντας» την τροφική αλυσίδα.

Η μελέτη υποδηλώνει επίσης ότι η φυτοφαγία εξελίχθηκε ανεξάρτητα σε περισσότερες από μία ομάδες πρώιμων σπονδυλωτών και όχι μόνο στους προγόνους των σύγχρονων ερπετών.

Ωστόσο, οι κλιματικές αλλαγές της εποχής, από υγρά, δασώδη τοπία σε πιο ξηρά περιβάλλοντα, πιθανόν οδήγησαν στην εξαφάνιση πολλών τέτοιων πρώιμων φυτοφάγων, συμπεριλαμβανομένης της γενεαλογικής γραμμής του συγκεκριμένου είδους.

Παρά την πρόοδο, πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Όπως σημειώνει ο Μαν, νέα απολιθώματα μπορούν να αλλάξουν ριζικά την κατανόησή μας για την εξέλιξη της ζωής στη στεριά, και αυτό το εύρημα είναι μια τέτοια περίπτωση.

Με πληροφορίες από CNN