Τρεις στις τέσσερις γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να προκαλέσει ψυχική νόσο

Σχεδόν τρεις στις τέσσερις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γνωρίζουν ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να προκαλέσει νέα ψυχική νόσο, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις.

Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης είναι τόσο σημαντική που το Royal College of Psychiatrists δημοσίευσε την πρώτη στοχευμένη «επίσημη δήλωση» για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την εμμηνόπαυση και την ψυχική υγεία.

Μια δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι μόνο το 28% των γυναικών γνωρίζει ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να συνδεθεί με νέα ψυχική νόσο. Αντίθετα, το 93% των γυναικών συνδέει την εμμηνόπαυση με τις εξάψεις και το 76% με τη μείωση της σεξουαλικής διάθεσης.

Ως αποτέλεσμα, πολλές γυναίκες δεν ζητούν ή δεν λαμβάνουν τη ζωτικής σημασίας βοήθεια, αναφέρει η έκθεση του RCPsych.

Η Δρ Λέιντ Σμιθ, πρόεδρος του Royal College of Psychiatrists, δήλωσε: «Η εμμηνόπαυση μπορεί να έχει σημαντικές, αλλά συχνά παραβλεπόμενες, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ευημερία των γυναικών. Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού και όλες θα περάσουν από την εμμηνόπαυση κάποια στιγμή. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλους.».

Από το άγχος και την κακή διάθεση έως την αυτοκτονία

Η έκθεση αναδεικνύει τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία κατά την περιεμμηνόπαυση, με εντυπωσιακά στοιχεία. Το άγχος και η κακή διάθεση είναι σχετικά συχνές παρενέργειες των ορμονικών αλλαγών της εμμηνόπαυσης, αλλά για ορισμένες γυναίκες η εμμηνόπαυση αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρής ψυχικής νόσου.

Οι γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση (σ.σ. την περίοδο πριν την εμμηνόπαυση) έχουν περισσότερες από δύο φορές πιθανότητες να αναπτύξουν διπολική διαταραχή και 30% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κλινική κατάθλιψη, ενώ οι ορμονικές και σωματικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης μπορεί να οδηγήσουν σε υποτροπή ή ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Οι αυτοκτονίες είναι επίσης περισσότερες μεταξύ των γυναικών που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση.

Οι γυναίκες με διπολική διαταραχή που υπέφεραν από επιλόχεια κατάθλιψη ή είχαν προεμμηνορροϊκά συμπτώματα διάθεσης διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής της κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, όπως επισημαίνεται στην έκθεση.

Η έκθεση ζητά από τις υπηρεσίες υγείας και τις κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβουν άμεση δράση για τη βελτίωση της φροντίδας, την υποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με την εμμηνόπαυση και την ψυχική υγεία σε όλα τα ιατρικά και ψυχιατρικά προγράμματα και πολιτικές για την εμμηνόπαυση σε όλους τους χώρους εργασίας που να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση της με την ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη του University College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Post Reproductive Health, το 58% των μαύρων γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι ένιωθαν εντελώς ανενημέρωτες για την εμμηνόπαυση, ενώ πολλές τη χαρακτήρισαν «ψυχολογικά επιβλαβή». Περισσότερο από το μισό (53%) ανέφερε άγχος, αλλά πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι διαγνώστηκαν λανθασμένα με άγχος ή κατάθλιψη, αντί για εμμηνόπαυση, όταν μίλησαν με τον γιατρό τους. Ως αποτέλεσμα, μόλις μία στις πέντε (23%) χρησιμοποίησε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Με πληροφορίες από Guardian