Κιάνου Ριβς: Κυκλοφόρησε η πρώτη αφίσα του «John Wick 4»

Κυκλοφόρησε η πρώτη επίσημη αφίσα για το «John Wick 4».

Η νέα αφίσα είναι ένα κοντινό πλάνο του Κιάνου Ριβς. Η γραβάτα του είναι μία κλεψύδρα με σφαίρες, που υποδηλώνει ότι ο χρόνος για τον δολοφόνο τελειώνει.

Στην τέταρτη εκδοχή του franchise ο John Wick αποκαλύπτει ένα μονοπάτι για να νικήσει το «High Table». Αλλά πριν μπορέσει να κερδίσει την ελευθερία του, πρέπει να αντιμετωπίσει έναν νέο εχθρό, με ισχυρές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο και δυνάμεις που μετατρέπουν τους παλιούς φίλους σε εχθρούς.

Ο σκηνοθέτης Chad Stahelski επιστρέφει για να ηγηθεί της νέας ταινίας ενώ το καστ συμπληρώνουν και οι Donnie Yen, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson και Ian McShane.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 24 Μαρτίου 2023.

His time is up. #JohnWick4 - in theaters & @IMAX March 24. pic.twitter.com/389zV9MBMc