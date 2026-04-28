Οι πατάτες που κλέβεις από το πιάτο άλλων έχουν όντως καλύτερη γεύση από τις δικές σου

Στο πείραμα 120 συμμετέχοντες έφαγαν τις ίδιες πατάτες, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο

Φωτ. αρχείου: Unsplash
«Το κλεμμένο φαγητό έχει πιο καλή γεύση», λέει μια ιταλική παροιμία και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται σίγουρα οι πατάτες.

Μια μελέτη υποδηλώνει ότι η παροιμία αυτή επιβεβαιώνεται υπό εργαστηριακές συνθήκες. Φαίνεται ότι τα απαγορευμένα φαγητά έχουν όντως καλύτερη γεύση.

Η έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει αν «η ηθική παράβαση μπορεί να ενισχύσει τη γευστική απόλαυση». Σε ένα πείραμα, σε 120 συμμετέχοντες δόθηκαν οι ίδιες τηγανητές πατάτες για να τις φάνε σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Το μόνο που άλλαζε ήταν ο τρόπος με τον οποίο τις έπαιρναν.

Μερικές φορές οι πατάτες σερβίρονταν απευθείας στους εθελοντές. Άλλες φορές τους προσφέρονταν μερικές από κάποιον άλλο πελάτη.

Σε δύο άλλες περιπτώσεις, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πάρουν κρυφά πατάτες από τη μερίδα κάποιου άλλου, ενώ το άτομο αυτό ήταν απασχολημένο. Αυτό έγινε είτε σε ένα χαλαρό περιβάλλον, όπου ο κίνδυνος να τους πιάσουν ήταν χαμηλός, είτε σε ένα σενάριο υψηλότερου κινδύνου, όπου ήταν παρών ένας άγνωστος με αυστηρή όψη.

Η γεύση της πατάτας λίγο καλύτερη μετά την κλοπή της

Κάθε φορά, η ποιότητα της πατάτας βαθμολογούνταν σε μια κλίμακα που κυμαινόταν από το ένα (δεν είναι καλές) έως το εννέα (νόστιμες). Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: το φαγητό που «κλάπηκε» βαθμολογήθηκε ως αρκετά πιο νόστιμο.

Το φαινόμενο αυτό εντεινόταν με την αύξηση του κινδύνου. Όσο πιο τολμηρή φαινόταν η κλοπή, τόσο πιο απολαυστικές αναφέρονταν οι πατάτες. Οι «κλεμμένες» πατάτες υψηλού κινδύνου βαθμολογήθηκαν, κατά μέσο όρο, ως περίπου 40% πιο απολαυστικές από εκείνες που σερβιρίστηκαν απευθείας στους συμμετέχοντες.

Τίποτα δεν άλλαξε όσον αφορά τις ίδιες τις πατάτες. Ετοιμάστηκαν με τον ίδιο τρόπο, σερβιρίστηκαν στην ίδια θερμοκρασία και καταναλώθηκαν στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν αρκούσε για να αλλάξει τις αντιλήψεις που αναφέρθηκαν, όχι μόνο όσον αφορά την απόλαυση, αλλά και την αλμυρότητα και την τραγανότητα.

Τα ευρήματα αντανακλούν μια ιδέα γνωστή στους οικονομολόγους: η σπανιότητα, ή η εντύπωση της σπανιότητας, μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο επιθυμητά. Η περιορισμένη πρόσβαση έχει συχνά παρόμοιο αποτέλεσμα. Αυτό βοηθά να εξηγηθεί η γοητεία των περιορισμένων εκδόσεων και των εμπειριών που προσφέρονται μόνο σε μέλη.

Η ψυχολογία παρέχει μια άλλη εξήγηση. Η απαγόρευση μπορεί να αυξήσει τόσο την επιθυμία όσο και την απόλαυση, και οι μικρές πράξεις παραβίασης μπορούν να είναι συναρπαστικές. Εκτός από πιο νόστιμο φαγητό, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεγαλύτερη έξαψη, και κάποια ενοχή, όταν έπαιρναν πατάτες χωρίς άδεια.

Η γεύση έχει να κάνει με τον τρόπο που αποκτήθηκε το φαγητό

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον Βαλεντίν Σκριάμπιν της Ρωσικής Ιατρικής Ακαδημίας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Μόσχα, είχε πράγματι ορισμένους περιορισμούς. Οι «κλοπές» πραγματοποιήθηκαν υπό ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς πραγματικό κίνδυνο τιμωρίας.

Αντίθετα, στον πραγματικό κόσμο η κλοπή μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της φήμης και σε νομικές κυρώσεις. Αυτές οι συνέπειες, ή η προοπτική τους, μπορεί να μειώσουν την όρεξη.

Συνολικά όμως, η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food Quality and Preference, φάνηκε να περιέχει ένα ευρύτερο δίδαγμα. Το πόσο καλή είναι η γεύση ενός φαγητού εξαρτάται συχνά, εν μέρει, από τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκε.

Δεν είναι οι Ιταλοί οι μόνοι που το έχουν παρατηρήσει. Ένας ιαπωνικός όρος, το nusumigui, αναφέρεται στην πράξη του να τρώει κανείς, χωρίς άδεια, κάτι που δεν πρέπει. Στη Νότια Αμερική, έχουν ένα άλλο ρητό: lo prohibido es lo más sabroso — ό,τι είναι απαγορευμένο είναι και το πιο νόστιμο.

Με πληροφορίες από The Times

