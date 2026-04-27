Ιαπωνική επιχείρηση ζητά έγκριση για θεραπεία νεφρικής νόσου σε γάτες

Η έρευνα σταμάτησε για λίγο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Μια ιαπωνική νεοφυής επιχείρηση υπέβαλε αίτηση για την έγκριση ενός νέου φαρμάκου για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου στις γάτες, όπως δήλωσε ο ιδρυτής της την Δευτέρα, προσφέροντας ελπίδα για μια συχνή πάθηση για την οποία δεν υπάρχει προς το παρόν οριστική θεραπεία.

Το Institute for AIM Medicine, με έδρα το Τόκιο, υπέβαλε την αίτηση για το φάρμακο στο Υπουργείο Γεωργίας την Παρασκευή, όπως ανέφερε ο ερευνητής Τόρου Μιγιαζάκι, αφού μια κλινική δοκιμή έδειξε ότι το φάρμακο παρέτεινε σημαντικά τη διάρκεια ζωής των γάτων που πάσχουν από τη νόσο.

«Οι περισσότερες γάτες πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και πολλές πεθαίνουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ουραιμία», δήλωσε ο Μιγιαζάκι, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τόκιο, στο AFP. 

«Αναλάβαμε την ανάπτυξη του φαρμάκου με στόχο να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να ανακουφίσουμε από αυτό το βάρος τόσο τις γάτες όσο και τους ιδιοκτήτες τους», είπε.

Η έρευνα για το νέο φάρμακο σχετικά με τη νεφρική νόσο στις γάτες

Η έρευνα του Μιγιαζάκι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής πριν από πέντε χρόνια, όταν αναγκάστηκε να διακόψει την ανάπτυξη του φαρμάκου λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την έρευνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Μετά από δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης, έλαβε πληθώρα δωρεών από λάτρεις και ιδιοκτήτες γατών, συνολικού ύψους σχεδόν 300 εκατομμυρίων γιεν (2 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 2021 και 2022.

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνή στις γάτες μεγαλύτερης ηλικίας, επηρεάζοντας έως και το 40% των αιλουροειδών ηλικίας άνω των 10 ετών και το 80% εκείνων άνω των 15 ετών, σύμφωνα με το Cornell Feline Health Center στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για «μια προοδευτική ασθένεια χωρίς οριστική θεραπεία», ανέφερε το κέντρο.

Η μελέτη του Μιγιαζάκι, που δημοσιεύθηκε στο Veterinary Journal τον Φεβρουάριο, παρακολούθησε για ένα χρόνο 11 γάτες που έλαβαν τη θεραπεία και 15 γάτες που δεν έλαβαν θεραπεία.

Το σωρευτικό ποσοστό επιβίωσης για τις γάτες που έλαβαν θεραπεία κυμάνθηκε μεταξύ 80 και 83%, ενώ για τις γάτες που δεν έλαβαν θεραπεία ήταν 20%.

Με πληροφορίες από AFP

