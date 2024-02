Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη μετά από 52 χρόνια

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια, καθώς ένα ιδιωτικής κατασκευής διαστημόπλοιο με το όνομα Odysseus (Οδυσσέας) πέτυχε μια καθοδική πορεία 73 λεπτών από την τροχιά αγγίζοντας το έδαφος κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Εν μέσω εορτασμών για αυτό που η NASA χαιρέτισε ως «ένα γιγάντιο άλμα προς τα εμπρός», δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση της κατάστασης του διαστημόπλοιου στη Σελήνη, εκτός από το ότι είχε φτάσει στο προγραμματισμένο σημείο προσσελήνωσης στον κρατήρα Malapert A.

Ωστόσο αργότερα η Intuitive Machines, η εταιρεία με έδρα το Τέξας που κατασκεύασε το πρώτο εμπορικό σκάφος που προσεδαφίστηκε στη Σελήνη, είπε ότι το σκάφος ήταν «όρθιο και άρχισε να στέλνει δεδομένα».

Η δήλωση στο X ανέφερε ότι οι διαχειριστές της αποστολής «εργάζονται για να στείλουν τις πρώτες εικόνες από τη σεληνιακή επιφάνεια».

After troubleshooting communications, flight controllers have confirmed Odysseus is upright and starting to send data.

Right now, we are working to downlink the first images from the lunar surface. — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 23, 2024

Η λεγόμενη «ομαλή προσγείωση», για την οποία ο Steve Altemus, ιδρυτής της εταιρείας, είχε δώσει μόνο 80% πιθανότητες να πετύχει, σχεδιάστηκε για να ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα εποχή εξερεύνησης της Σελήνης καθώς η NASA εργάζεται για μια προγραμματισμένη αποστολή στα τέλη του 2026 αυτή τη φορά με ανθρώπινο δυναμικό.

«Καλώς ήλθατε στο φεγγάρι», είπε ο Altemus κατά την προσεδάφιση, όταν τελικά επιβεβαιώθηκε στις 5.23 μ.μ..

Ήταν η πρώτη φορά που κάποιο διαστημόπλοιο αμερικανικής κατασκευής προσεδαφίστηκε στη Σελήνη μετά την πιο πρόσφατη επίσκεψη πληρώματος της NASA, με την αποστολή Apollo 17 τον Δεκέμβριο του 1972, και η πρώτη επίσκεψη με εμπορικό διαστημόπλοιο μετά την αποτυχία του περασμένου μήνα από το Peregrine One.

«Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη. Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια εμπορική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, ξεκίνησε και έφτασε το ταξίδι μέχρι εκεί», δήλωσε ο Bill Nelson της NASA.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

«Τι θρίαμβος. Ο Odysseus έφτασε στο φεγγάρι. Αυτό το κατόρθωμα είναι ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για όλη την ανθρωπότητα».

Δεν υπάρχει προς το παρόν, βίντεο για την πλήρως αυτόνομη κάθοδο του Odysseus αλλά μια κάμερα που κατασκεύασαν φοιτητές στο αεροναυτικό τμήμα του πανεπιστημίου Embry-Riddle της Φλόριντα σχεδιάστηκε για να τραβήξει φωτογραφίες αμέσως πριν την προσσελήνωση ενώ οι κάμερες της NASA είχαν ρυθμιστεί για να φωτογραφίσουν το έδαφος από το διαστημόπλοιο.

Η αποστολή IM-1, όπως και η προηγούμενη αποτυχημένη προσπάθεια Peregrine, μεταφέρει ένα ωφέλιμο φορτίο επιστημονικού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το σεληνιακό περιβάλλον, ειδικά στη βραχώδη περιοχή που επιλέχθηκε ως τόπος προσεδάφισης για την πλήρωμα της αποστολής Artemis III της NASA που έχει προγραμματιστεί σε δύο χρόνια.

Odysseus’ Terrain Relative Navigation camera captured this image of the Bel’kovich K crater in the Moon’s northern equatorial highlands.



It is an approximate 50 km diameter crater with mountains in the center, made when the crater was formed.

(21FEB2024 1750 CST) pic.twitter.com/0egu0NOrKP — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 21, 2024

Είναι μια επικίνδυνη περιοχή - «γεμάτη με όλους αυτούς τους κρατήρες», σύμφωνα με τον Nelson - αλλά επιλέχθηκε επειδή πιστεύεται ότι είναι πλούσια σε παγωμένο νερό που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση μιας μόνιμης σεληνιακής βάσης ζωτικής σημασίας για μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές στον Άρη.

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν πέρυσι ότι πίστευαν ότι οι μικροσκοπικές γυάλινες "χάντρες" σκορπισμένες στην επιφάνεια της Σελήνης περιείχαν δυνητικά «δισεκατομμύρια τόνους νερού» που θα μπορούσαν να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

Οι κίνδυνοι αξίζουν τον κόπο, είπε ο Νέλσον στο CNN, «για να δούμε αν υπάρχει νερό σε αφθονία. Γιατί αν υπάρχει νερό, υπάρχει καύσιμο για πυραύλους: υδρογόνο και οξυγόνο. Και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα "βενζινάδικο" στον νότιο πόλο του φεγγαριού».

«Ο Odysseus, της εταιρείας Intuitive Machines, που εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο SpaceX, μεταφέροντας πληθώρα επιστημονικών οργάνων της NASA, φέρει το όνειρο μιας νέας περιπέτειας στην επιστήμη, την καινοτομία, και την αμερικανική ηγεσία στο διάστημα», είπε ο Nelson.

Μέσω του Artemis, του προγράμματος επιστροφής στη Σελήνη της NASA που έχει επίσης μακροπρόθεσμα οράματα για αποστολές πληρώματος στον Άρη μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να παραμείνουν μπροστά από τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες σχεδιάζουν τις δικές τους αποστολές στη Σελήνη.

Odysseus passes over the near side of the Moon following lunar orbit insertion on 21FEB2024. The lander continues to be in excellent health in lunar orbit.

(21FEB2024 1608 CST) pic.twitter.com/UX4kgkv5EW — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 21, 2024

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν προσσεληνώσει αστροναύτες, σε έξι αποστολές Apollo μεταξύ 1969 και 1972, ενώ πέντε χώρες έχουν βρεθεί στη Σελήνη διαστημόπλοια χωρίς πλήρωμα. Η Ιαπωνία προσχώρησε σε αυτή τη λίστα με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία τον περασμένο μήνα, όταν το Smart Lander της για τη διερεύνηση της Σελήνης έκανε μια επιτυχημένη, αν και άβολη προσγείωση μετά από μια πτήση τριών μηνών.

H Ιntuitive Machines έχει προγραμματιστεί για αργότερα φέτος δύο ακόμα αποστολές.

Με πληροφορίες του Guardian