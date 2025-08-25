ΤECH & SCIENCE
Μπορούν τα διαμάντια να βοηθήσουν στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού;

Ποιος ο ρόλος των μαγνητικών πεδίων;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
Βρετανοί επιστήμονες έχουν ανακαλύψει έναν νέο τρόπο για να εντοπίζουν την κακοήθη πορεία του καρκίνου του μαστού μέσα στο σώμα, χρησιμοποιώντας διαμάντια.

Όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται, ο πρώτος του «σταθμός» είναι συχνά οι κοντινοί λεμφαδένες. Οι γιατροί χρησιμοποιούν συνήθως ραδιενεργούς ανιχνευτές ή φθορίζουσες χρωστικές για να κάνουν τα καρκινικά κύτταρα ορατά και να διαπιστώσουν σε ποιον βαθμό έχει κάνει μετάσταση η νόσος.

Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι έχουν ορισμένα μειονεκτήματα: μερικοί ασθενείς είναι αλλεργικοί στις χρωστικές ουσίες, ενώ ορισμένα νοσοκομεία δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να χειριστούν με ασφάλεια ραδιενεργά υλικά.

Τώρα, ερευνητές έχουν δημιουργήσει έναν νέο τύπο αισθητήρα που, όπως λένε, προσφέρει μια μη τοξική και μη ραδιενεργή εναλλακτική.

Κατά τη διάρκεια ή πριν από τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού, οι γιατροί θα μπορούσαν να εγχύσουν σε έναν όγκο ένα μαγνητικό ανιχνευτικό υγρό. Το υγρό αυτό ταξιδεύει στους λεμφαδένες μαζί με τα καρκινικά κύτταρα που έχουν μετασταθεί. Για να εντοπίσουν το υγρό και να αναγνωρίσουν ποιους λεμφαδένες πρέπει να αφαιρέσουν χειρουργικά, οι γιατροί θα στηρίζονταν σε έναν μαγνητικό αισθητήρα πεδίου με μια μικροσκοπική διαμαντένια άκρη, όπως εξήγησαν οι ερευνητές.

Τα διαμάντια διαθέτουν κέντρα αζώτου (γνωστά ως «κέντρα χρώματος») που μπορούν να ανιχνεύουν μαγνητικά πεδία.

Αυτά τα κέντρα χρώματος «επιτρέπουν στο διαμάντι να ανιχνεύει πολύ μικρές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο και δίνουν στα διαμάντια ένα υπέροχο ροζ χρώμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Gavin Morley, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

Η ομάδα του Morley μείωσε την άκρη του αισθητήρα στα 10 χιλιοστά, κάτι που – όπως είπαν – τον καθιστά τον πρώτο διαμαντένιο αισθητήρα που μπορεί να ανιχνεύσει μαγνητικό ανιχνευτικό υγρό, ενώ είναι αρκετά μικρός για να χρησιμοποιηθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στην επιθεώρηση Physical Review Applied. 

Ο δρ Stuart Robertson, χειρουργός καρκίνου του μαστού στην Αγγλία, δήλωσε ότι οι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται πλέον τακτικά για να εντοπίζεται αν ο καρκίνος του μαστού έχει εξαπλωθεί. Η νέα προσέγγιση, όπως είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει να «βελτιστοποιηθεί περαιτέρω η μαγνητική τεχνολογία».

Με πληροφορίες από euronews.com

LIFO NEWSROOM
 
 