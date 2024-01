NASA: Αποκαταστάθηκε η επαφή με το Ingenuity στον Άρη

H NASA αποκατέστησε την επαφή με το Ingenuity στον Άρη, η οποία χάθηκε έπειτα από βλάβη που παρουσίασε.

Την Πέμπτη, κατά την 72η πτήση του Ingenuity, διακόπηκε ξαφνικά η επικοινωνία ανάμεσα στο Ingenuity και το ρόβερ Perseverance. Τελικά, η επαφή αποκαταστάθηκε και πλέον οι ειδικοί της NASA εξετάζουν τι προκάλεσε το πρόβλημα.

Το μικρό ελικόπτερο που μοιάζει με drone έγινε το 2021 η πρώτη μηχανοκίνητη ιπτάμενη συσκευή που πέταξε σε άλλο πλανήτη. Έφτασε στον Άρη με το ρόβερ Perseverance, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα του Ingenuity και τα στέλνει στη Γη.

«Καλά νέα σήμερα», ανέφερε ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του Jet Propulsion Laboratory της NASA, που κατασκεύασε το ελικόπτερο. Η επαφή με το Ingenuity αποκαταστάθηκε και οι ομάδες που είναι αρμόδιες για αυτό «αναλύουν τα νέα δεδομένα προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την απροσδόκητη διακοπή των επικοινωνιών στη διάρκεια της πτήσης 72».

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk